Kentucky

Estas son las nuevas imágenes del momento de la explosión del avión de UPS que dejó 14 de muertos

Las imágenes del accidente muestran seis momentos en los que se observa cómo la turbina izquierda se desprende y vuela sobre la aeronave al momento del despegue mientras esa parte del avión se enciende en llamas.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) difundió este jueves un reporte preliminar con detalles e impactantes imágenes, cuadro por cuadro, del accidente de un avión de la empresa UPS que dejó 14 muertos a principios de mes en Kentucky.

En el reporte, la agencia federal dijo que fallaron componentes clave del hardware que mantenían la turbina izquierda de la aeronave unida al avión que colapsó el 4 de noviembre poco después del despegue del Muhammad International Airport en Louisville, Kentucky.

Las imágenes muestran seis momentos en los que se observa cómo la turbina izquierda se desprende y vuela sobre la aeronave al momento del despegue mientras esa parte del avión se enciende en llamas.

“El avión impactó entonces contra un depósito y dos edificios adicionales, incluyendo una planta de reciclaje de petróleo, y fue consumido casi por completo por el fuego. La zona del accidente se extendía desde el almacén de UPS hasta aproximadamente 3,000 pies al sur-sureste”, dice el informe.

La NTSB revela más detalles de su investigación sobre el accidente

De acuerdo con el informe, el avión, modelo MD-11 de fuselaje ancho y tres motores, tenía un tiempo total de vuelo de aproximadamente 92,992 horas y cumplido más de 21,000 ciclos de vuelos, que representan el número de veces que despegó y aterrizó

“El avión accidentado se mantenía en condiciones de aeronavegabilidad continua”, dijo la agencia.

Luego del accidente, UPS dejó en tierra su flota de MD-11 el 7 de noviembre de 2025, como medida de precaución y por recomendación de Boeing.

La agencia agregó que el capitán del vuelo, Richard Wartenberg, quien falleció, “poseía una licencia de piloto de transporte de línea aérea con habilitación de tipo para el MD-11.

“El capitán había acumulado aproximadamente 8,613 horas de vuelo, según lo informado a la FAA, de las cuales 4,918 horas correspondían al modelo y marca de la aeronave accidentada”, dice el reporte.

El primer oficial, Lee Truitt, agregó la agencia, quien era el piloto al mando, poseía una licencia de piloto de transporte de línea aérea con habilitación de tipo para el MD-11. Él también murió.

“El primer oficial había acumulado aproximadamente 9,200 horas de vuelo, según lo informado a la FAA, de las cuales aproximadamente 994 horas correspondían al modelo y marca de la aeronave accidentada.”, dice el reporte.

La oficial de relevo (RO), Dana Diamond, quien también falleció, poseía un certificado de piloto de transporte de línea aérea con una habilitación de tipo para el MD-11.

“Según lo informado a la FAA, el RO había acumulado aproximadamente 15,250 horas de experiencia de vuelo en total, de las cuales 8,775 horas fueron en el modelo y marca del avión accidentado”, dice el reporte.

Además de los tres miembros de la tripulación, murieron 11 personas más, que estaban en tierra, luego del impacto de la aeronave tras el desprendimiento del motor.

