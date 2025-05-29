Probaba un parapente y una corriente de aire lo arrastró a la altura a la que vuelan los aviones, helado y sin oxígeno... pero sobrevivió

Video Parapentista por poco muere congelado tras ser succionado por una nube a cinco millas de altura

Un piloto de parapente en el noroeste de China que buscaba probar un nuevo equipo terminó succionado por una corriente de aire, que lo elevó hasta unos 28,000 pies de altura, de acuerdo con reportes de la prensa china.

El piloto Peng Yujiang, de 55 años, dijo al medio estatal China Central Television (CCTV) que buscaba probar un nuevo arnés en su parapente cuando de pronto quedó atrapado por la corriente de aire ascendente que lo elevó a una altitud ligeramente inferior a la del Monte Everest.

De pronto, dijo Peng el martes, quedó rodeado de nubes a una altitud donde los niveles de oxígeno se reducen drásticamente. Según los reportes, el hombre estuvo sobrevolando en círculos sobre las montañas Qilian, en el noreste del país.

“Al cabo de un rato, el viento arreció de repente y me elevó. Intenté aterrizar lo antes posible, pero no pude”, declaró Peng a CCTV. “Me encontré rodeado de cumulonimbos y atrapado dentro. Fue aterrador: todo a mi alrededor era blanco”.

Imágenes capturadas con un cámara aparentemente sujetada del parapente muestran al hombre siendo arrastrado por el aire en medio de las nubes y con el rostro cubierto de hielo.

“No volaré por un tiempo”, dice piloto de parapente tras ser succionado por el aire

El hombre, que según reportes está certificado como piloto de parapente por la Asociación de Deportes Aéreos en China, dijo que solo pudo ubicarse porque llevaba una brújula consigo.

“Pensé que volaba en línea recta, pero en realidad, estaba dando vueltas. Finalmente, logré volar hacia el noreste”, dijo a CCTV.

Según la narración del hombre, trató de bajar en múltiples ocasiones, pero el aire seguía impulsándolo hacia arriba.

“Quería bajar rápidamente, pero simplemente no pude. Me levantaron más y más alto hasta que estaba dentro de la nube", dijo.“No estoy seguro sobre el futuro, pero por ahora definitivamente no volaré por un tiempo”.

El medio South China Morning Post informó que la Asociación de Deportes Aéreos del país aplicó una suspensión de seis meses a la licencia de vuelo de Peng, puesto que no había registrado sus planes de vuelo con anticipación como lo establecen las regulaciones del país.

Según la cadena NBC, el vuelo accidental de Peng casi rompió el récord de altitud alcanzado por un piloto de parapente que fue fijado también por accidente por una piloto alemán.

De acuerdo con el medio, la piloto también fue succionada por una corriente de aire similar a un tornado que la elevó hasta los 32,612 pies de altura. La mujer sobrevivió, según reportes.

