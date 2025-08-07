'Fernandito', el niño de 5 años asesinado en México por una deuda de $50 de la madre

Video Padres son condenados por dejar ciego y cuadripléjico a su bebé: lo sometieron a una dieta extrema

Un niño de 5 años fue asesinado en México tras haber sido presuntamente secuestrado por una deuda que tenía su madre de poco más de 50 dólares.

El cuerpo sin vida del menor, identificado como 'Fernandito', fue hallado por las autoridades dentro de un saco en el Estado de México, en la casa de un grupo de personas que presuntamente lo retuvieron como garantía por el pago.

El 28 de julio, dos personas acudieron al domicilio de Noemí Gómez, madre del menor, para supuestamente cobrar una deuda de 1,000 pesos, unos $53, de acuerdo con comunicado de la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

No le hicieron caso

Cuando Gómez les informó que no tenía dinero para saldar la deuda, las personas se llevaron al niño por la fuerza y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”, según el comunicado.

Gómez acudió en diferentes oportunidades al domicilio de los prestamistas para tratar de ver a su hijo, lo que nunca ocurrió, indica el comunicado.

La madre también intentó denunciar el secuestro de Fernandito ante las autoridades, pero fue ignorada repetidamente, de acuerdo con múltiples reportes.

“El domingo vine aquí a Los Reyes, no me atendieron, me mandaron a Neza. El lunes me presenté en Neza y me mandaron a atención de la mujer”, dijo Noemí Gómez, narrando el periplo que tuvo que recorrer sin éxito para denunciar el hecho, según un reporte del diario local El Imparcial.

Finalmente, el 4 de agosto denunció los hechos ante esta Fiscalía del estado.

Ese mismo día, agentes de la policía acudieron al domicilio de los presuntos secuestradores prestamistas “donde fue hallado el cuerpo sin vida del niño de cinco años, en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo”, según el comunicado de la Fiscalía.

El texto indica que las autoridades detuvieron a tres personas identificadas preliminarmente como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos miembros de la misma familia acusados del delito de desaparición de personas con agravante.

“Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así. Luego lo bañaban en el lavadero con agua fría”, dijo una vecina de los presuntos secuestradores, Karen Reséndiz, entrevistada por el diario Excélsior.

Ante esta situación, Noemí Gómez también confirmó la falta de atención por lo que, con apoyo de familiares y vecinos, realizó una protesta en la sede de la Fiscalía mexiquense en La Paz.

Tras su captura, las tres personas fueron presentadas ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes, para posteriormente ser remitidas ante un juez en un centro penitenciario local.

La alcaldesa del municipio de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, lamentó la muerte de Fernandito y aseguró que dará seguimiento al caso, así como apoyo jurídico y social a la familia.

Unos 958 menores de 17 años han sido víctimas de homicidio en todo México en los cinco primeros meses de 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

