Cambiar Ciudad
sucesos

La misteriosa desaparición de 33 toneladas de oro y plata en el suroeste de México

La empresa minera que hizo público el posible robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata no ha formalizado su denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, donde la firma dijo que ocurrieron los hechos.

Univision picture
Por:Univision
Video El CJNG está reclutando exmilitares colombianos: los llevan hasta México con engaños

La desaparición de 33 toneladas de concentrado de oro y plata que eran transportadas por un camión en el suroeste de México está envuelto en versiones poco claras sobre los hechos.

La empresa minera Grupo Bacis, con sede de operaciones en el estado de Durango, denunció en un comunicado el 4 de julio que el transporte con la carga fue asaltado por un “grupo de delincuentes” cerca de Guadalajara, Jalisco.

PUBLICIDAD

Tras los hechos, las autoridades de Jalisco, una entidad golpeada por el crimen organizado ante el empoderamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa y otras regiones del país, informaron que no existe claridad sobre dónde ocurrió en realidad el presunto robo.

Lo único que se ha podido corroborar es que el vehículo que transportaba la carga fue encontrado en el municipio de Acatlán de Juárez, a unas 28 millas al suroeste de Guadalajara, informó en un comunicado la Fiscalía del estado de Jalisco.

“Hasta el momento no existen elementos fehacientes para asegurar que el presunto robo ocurrió en Jalisco”, dijo la agencia estatal.

Además, agregó la agencia, tampoco “se cuenta con un manifiesto de la supuesta carga que llevaba el vehículo”. La fiscalía dijo en su boletín el martes que un representante de la empresa acudió ante la agencia pero declinó interponer una denuncia formal.

Más sobre crimen

Liberan a preso que pasó más de 20 años en la cárcel gracias a un show de TV y un podcast: hallaron irregularidades y otro posible asesino
4 mins

Liberan a preso que pasó más de 20 años en la cárcel gracias a un show de TV y un podcast: hallaron irregularidades y otro posible asesino

Sucesos
Apuñalados mientras dormían, sin violencia sexual y nadie arrestado: lo que se sabe de la misteriosa muerte de 4 estudiantes en Idaho
4 mins

Apuñalados mientras dormían, sin violencia sexual y nadie arrestado: lo que se sabe de la misteriosa muerte de 4 estudiantes en Idaho

Sucesos
De su violento secuestro al hallazgo de su cuerpo: el asesinato de la maestra Eliza Fletcher, heredera de una millonaria fortuna
6 mins

De su violento secuestro al hallazgo de su cuerpo: el asesinato de la maestra Eliza Fletcher, heredera de una millonaria fortuna

Sucesos
Este actor de Netflix confesó que mató a su mamá por la espalda y planificaba un magnicidio
3 mins

Este actor de Netflix confesó que mató a su mamá por la espalda y planificaba un magnicidio

Sucesos

El concentrado de oro y plata es el estado en el que se encuentran los minerales antes de que sean tratados químicamente para su venta en estado puro.

Cómo ocurrió el presunto robo de 33 toneladas de oro y plata, según la empresa

Según el comunicado de Grupo Bacis, los hechos ocurrieron en la carretera de Durango al puerto de Manzanillo, en Colima. La empresa Grupo Bacis es filial de otra empresa llamada Atalaya de Argenta, que tiene su sede en Durango, según el directorio oficial de la Minería en México.

En su narración de los hechos, la empresa dijo que el vehículo con número 104 fue interceptado por otros dos vehículos de color blanco con cristales polarizados.

PUBLICIDAD

Los individuos a bordo de esos dos vehículos, agregó la empresa, “neutralizaron a los guardias de seguridad y sometieron al chofer del tractocamión.

Los guardias y el chofer luego fueron “privados de su libertad durante una hora y media”. Después, los empleados de la empresa acudieron a pedir ayuda a elementos de la Guardia Nacional desplegados cerca de una caseta de cobro en Chapala, Jalisco.

“Lamentamos este incidente que deteriora el giro del negocio minero”, dijo la empresa.

Hasta ahora, la empresa ha dicho a medios que la carga estaba valuada en “varios millones de dólares”.

El oro y la plata no eran para el ramo de la joyería, dicen empresarios

Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco, dijo a TelevisaUnivision que la carga presuntamente robada “no afecta” a la industria porque no era oro para la venta a los joyeros del estado.

Sin embargo, dijo que los joyeros sí enfrentan un “riesgo inminente” para los empresarios del ramo al transportar valores en carreteras del país.

“Debemos de contratar una empresa especializada en el traslado de los valores, pagar un seguro”, dijo Cázares.

Mira también:

Video El crimen organizado se reinventa en México: pactos entre carteles para crecer

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD