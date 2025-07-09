La misteriosa desaparición de 33 toneladas de oro y plata en el suroeste de México

Video El CJNG está reclutando exmilitares colombianos: los llevan hasta México con engaños

La desaparición de 33 toneladas de concentrado de oro y plata que eran transportadas por un camión en el suroeste de México está envuelto en versiones poco claras sobre los hechos.

La empresa minera Grupo Bacis, con sede de operaciones en el estado de Durango, denunció en un comunicado el 4 de julio que el transporte con la carga fue asaltado por un “grupo de delincuentes” cerca de Guadalajara, Jalisco.

PUBLICIDAD

Tras los hechos, las autoridades de Jalisco, una entidad golpeada por el crimen organizado ante el empoderamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa y otras regiones del país, informaron que no existe claridad sobre dónde ocurrió en realidad el presunto robo.

Lo único que se ha podido corroborar es que el vehículo que transportaba la carga fue encontrado en el municipio de Acatlán de Juárez, a unas 28 millas al suroeste de Guadalajara, informó en un comunicado la Fiscalía del estado de Jalisco.

“Hasta el momento no existen elementos fehacientes para asegurar que el presunto robo ocurrió en Jalisco”, dijo la agencia estatal.

Además, agregó la agencia, tampoco “se cuenta con un manifiesto de la supuesta carga que llevaba el vehículo”. La fiscalía dijo en su boletín el martes que un representante de la empresa acudió ante la agencia pero declinó interponer una denuncia formal.

El concentrado de oro y plata es el estado en el que se encuentran los minerales antes de que sean tratados químicamente para su venta en estado puro.

Cómo ocurrió el presunto robo de 33 toneladas de oro y plata, según la empresa

Según el comunicado de Grupo Bacis, los hechos ocurrieron en la carretera de Durango al puerto de Manzanillo, en Colima. La empresa Grupo Bacis es filial de otra empresa llamada Atalaya de Argenta, que tiene su sede en Durango, según el directorio oficial de la Minería en México.

En su narración de los hechos, la empresa dijo que el vehículo con número 104 fue interceptado por otros dos vehículos de color blanco con cristales polarizados.

PUBLICIDAD

Los individuos a bordo de esos dos vehículos, agregó la empresa, “neutralizaron a los guardias de seguridad y sometieron al chofer del tractocamión.

Los guardias y el chofer luego fueron “privados de su libertad durante una hora y media”. Después, los empleados de la empresa acudieron a pedir ayuda a elementos de la Guardia Nacional desplegados cerca de una caseta de cobro en Chapala, Jalisco.

“Lamentamos este incidente que deteriora el giro del negocio minero”, dijo la empresa.

Hasta ahora, la empresa ha dicho a medios que la carga estaba valuada en “varios millones de dólares”.

El oro y la plata no eran para el ramo de la joyería, dicen empresarios

Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco, dijo a TelevisaUnivision que la carga presuntamente robada “no afecta” a la industria porque no era oro para la venta a los joyeros del estado.

Sin embargo, dijo que los joyeros sí enfrentan un “riesgo inminente” para los empresarios del ramo al transportar valores en carreteras del país.

“Debemos de contratar una empresa especializada en el traslado de los valores, pagar un seguro”, dijo Cázares.

Mira también: