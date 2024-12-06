Cambiar Ciudad
Pensilvania

Encuentran muerta a la mujer que cayó a un socavón mientras buscaba a su gato

La mujer murió tras caer en un socavón mientras buscaba a su gato ‘Pepper’ en el pequeño poblado Unity Township, Pensilvania.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Buscaba a su gato y desapareció: las autoridades creen que cayó en un socavón abierto bajo sus pies

Los restos de una mujer que cayó a un socavón en una pequeña ciudad de Pensilvania fueron recuperados el viernes, cuatro días después de que desapareciera mientras buscaba a su gato, dijo el viernes un portavoz de la policía estatal.

El policía Steve Limani dijo que el cuerpo de Elizabeth Pollard, de 64 años, fue trasladado a la oficina forense del condado de Westmoreland para una autopsia.

La policía envió a un forense poco después de las 11:00 am a Unity Township, donde los equipos habían estado excavando la mina de carbón abandonada en un esfuerzo por localizar a Pollard.

La mujer cayó en socavón mientras buscaba a su gato ‘Pepper’

Axel Hayes, el hijo de Pollard, dijo en una breve entrevista telefónica el viernes que no había tenido noticias de las autoridades y que planeaba llamar a su padre, Kenny Pollard, para hacérselo saber.

Elizabeth Pollard fue vista por última vez buscando a su gato ‘Pepper’ el lunes por la noche cerca de un restaurante a media milla de su casa.

La familia de Pollard denunció su desaparición alrededor de la 1:00 am del martes, cuando la temperatura en el área cayó por debajo del punto de congelación.

La búsqueda se centró en un socavón del tamaño de una alcantarilla que pudo haberse abierto recientemente en el pueblo de Marguerite, encima de donde se extraía carbón hace unos 70 años.

La policía dijo que encontraron el auto de Pollard estacionado a unos 20 pies del socavón. La nieta de Pollard, de 5 años, fue encontrada a salvo dentro del auto.

Los cazadores y trabajadores de restaurantes que estaban en el área horas antes de la desaparición de Pollard dijeron a la policía que no habían notado el socavón.

El esfuerzo por encontrar a Pollard incluyó colocar una cámara con un dispositivo de escucha sensible en el agujero, aunque no detectó nada.

Los equipos retiraron una gran cantidad de tierra y rocas para tratar de llegar al área donde creían que cayó a unos 30 pies de profundidad.

Steve Limani, portavoz de la policía estatal de Pensilvania, dijo que la familia de la mujer fue notificada luego de que insistieron que querían que el cuerpo de Pollard fuera recuperado.

"La familia... seguía diciéndonos: 'Realmente queremos recuperar el cuerpo para poder darle descanso'", dijo Limani a la cadena CNN. "Como grupo, realmente queríamos asegurarnos de que pudiéramos hacer eso".

Anteriormente, la mujer trabajó en Walmart y estuvo casada durante más de 40 años.

