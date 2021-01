Faltó al trabajo más de 2 años y lo despidieron, pero demandó a la empresa y les ganó el juicio

"No acudió al trabajo por motivos de salud, lesiones en el trabajo y, en una ocasión, por una presunta agresión personal", señaló la publicación.

" Honestamente es el peor récord de ausencias que he visto en mi vida: 808 turnos sin trabajar, el precio de sus días no laborables para la compañía fue de casi 123,000 dólares. No hubo ni un año desde el 2000 en que este empleado tuviera un récord de asistencia completo", indicó Carter.