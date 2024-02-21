“Una gran roca estaba atada a su cuerpo”: los nuevos detalles del caso de Audrii Cunningham, la niña hallada muerta en un río de Texas

Video Confirman el hallazgo del cuerpo de Audrii Cunningham, la niña de 11 años que estaba desaparecida en Texas

Don Steven McDougal, señalado como el responsable de la desaparición de la niña Audrii Cunningham, de 11 años, en Texas, fue acusado de asesinato con posibilidad de pena de muerte, según documentos judiciales presentados este miércoles en el condado de Polk.

McDougal, que ya se encontraba en prisión por un caso de agresión no relacionado, permanecerá ahí por este nuevo cargo sin derecho a fianza.

PUBLICIDAD

El hombre tiene un largo historial criminal. Al menos desde 2003, tiene delitos violentos registrados y en 2007 fue declarado culpable por instigación de un menor y sentenciado a dos años de prisión. También fue condenado en 2010 y 2019 por agresión agravada con arma mortal.

Te contamos lo que se sabe hasta este miércoles de este trágico caso que ha sacudido a una comunidad rural de Texas.

Cómo y cuándo desapareció Audrii Cunningham

La pequeña Audrii Cunningham, de 11 años, vivía con su padre, sus abuelos paternos y otros miembros de la familia, en Livingston, al norte de Houston, Texas.

El pasado jueves, la niña no regresó de la escuela y su familia la reportó como desaparecida, lo que llevó a abrir una investigación, en la que detectaron que Audrii nunca llegó a la escuela ese día.

La pequeña, que llevaba una capucha negra y una mochila roja de Hello Kitty, fue vista por última vez sobre las 7:00 am del pasado jueves, cerca de su residencia.

Nunca llegó a subirse al autobús escolar ni llegó a clases ese día, descubrieron los investigadores.

La búsqueda y el hallazgo de su cuerpo

Tras seis días de intensa búsqueda, el sheriff del condado Polk, Byron Lyons, anunció que un equipo de buzos encontró el cuerpo sin vida de la niña en el río Trinity, a unas 10 millas de su casa. El cadáver fue enviado a la oficina del Forense del condado Harris, en Houston, para determinar la causa de la muerte.

Al día siguiente de la desaparición de Audrii, las autoridades encontraron una mochila roja que creen que era la que llevaba la niña, cerca de la represa del lago Livingston, uno de los más grandes del estado.

PUBLICIDAD

Según explicó Lyon en conferencia de prensa, hay "evidencia substancial" en la investigación y pudieron focalizar la búsqueda en el río Trinity y el lago Livingston gracias a datos y videos de un teléfono celular, el hallazgo de la mochila y las propias declaraciones del sospechoso.

Las autoridades que administran el río Trinity bajaron el nivel del agua en el río hacia una reserva para facilitar la búsqueda, detalló el sheriff.

Cuál fue la causa de la muerta de Audrii Cunningham

La oficina del médico forense del condado de Harris, en Houston, dijo este martes que en los próximos días determinará la causa de su muerte.

Por su parte, las autoridades compartieron más detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de la menor en el río.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado Polk, una gran roca estaba atada al cuerpo de la niña con una cuerda, según la denuncia.

Las autoridades detallaron que una cuerda similar fue encontrada en el vehículo del principal sospechoso del caso.

Quién es el hombre detenido

Quien inicialmente fue nombrado "persona de interés" del caso fue identificado como Don Steven McDougal, de 42 años y amigo del padre de Audrii, quien vivía en una caravana en la propiedad de los Cunningham.

El hombre solía acompañar a veces a la niña a tomar el autobús escolar o incluso llevarla a la escuela en caso de que no llegara a tiempo de subir al bus. Ese día salió con ella temprano por la mañana, pero nunca regresó, informó CNN.

PUBLICIDAD

Según el reporte de esa cadena, que cita declaraciones del sheriff, cuando comenzó la búsqueda de la niña, el hombre se sumó y tocó en casas vecinas preguntando si alguien la había visto; pero las autoridades sospechaban de él.

En una cuenta de Facebook que al parecer era suya, McDougal hizo varios comentarios diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de la niña y que él "no había hecho nada malo".

El viernes, McDougal fue arrestado por otros cargos de agresión, no relacionados con Audrii y quedó detenido mientras los fiscales del condado Polk preparan una acusación en su contra de asesinato por la muerte de la niña.

Un factor que ayudó a señalar a McDougal como sospechoso fue que las autoridades revisaron la información de localización de su teléfono celular y descubrieron que el hombre estuvo en el río Trinity, lugar donde fue encontrado el cuerpo de la menor.

Con esa información, además de videos y otros pruebas forenses descubrieron que McDougal había mentido sobre su ubicación y lo que había hecho en el día de la desaparición de la niña.