"El bajo que hizo a los Beatles": se busca el mítico instrumento de Paul McCartney que se extravió en 1969 y que podría valer millones

Una guitarra de John Lennon, que utilizó para escribir ‘I Want to Hold Your Hand’, fue robada en un espectáculo navideño de los Beatles en Finsbury Park en 1963 y apareció 51 años después en Estados Unidos, cuando alguien pudo obtener en una subasta $2,400,000, luego de haberla comprado, sin saber el trasfondo histórico, por tan solo 175 dólares.