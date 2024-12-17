Retratos de una nueva oportunidad: Selena López

Hija de padres con adicciones, Selena López comenzó a consumir drogas y alcohol cuando tenía nueve años. En la misma semana que vio morir a su mamá, su papá fue deportado a Guatemala. “No quería sentir lo que me estaba pasando, fue muy duro”, cuenta. Estuvo en la cárcel muchas veces, pero nunca más de seis meses. Perdió la custodia de su hijo. Al salir, a los 20 años, se encontró sola. Dice que vivió en la calle y no tenía trabajo ni familia cuando entró al programa A New Way of Life. Allí recibió alojamiento y apoyo emocional, que la ayudaron a continuar sus estudios y a recuperar a su hijo. “Cuando salí de la cárcel, mi primer obstáculo fue salir adelante sola, sin apoyo, además de superar el vicio que tenía. Sin este programa no sé dónde estaría ahorita. Podría estar muerta o en la cárcel. Allí me dieron todo el amor que no recibí de mis padres”. Se retiró del programa luego de casi dos años en él para casarse e iniciar estudios de Comunicación en la Universidad de California. “Estoy muy agradecida porque miro atrás y nunca imaginé estar donde estoy ahora”.