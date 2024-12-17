Retratos de una nueva oportunidad: Selena López
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Cuando cuento mi historia, me siento liberada porque sé que puede ser parecida a la de muchos. Si ellos me escuchan, seguramente les motivará a salir adelante, a seguir luchando”.
Hija de padres con adicciones, Selena López comenzó a consumir drogas y alcohol cuando tenía nueve años. En la misma semana que vio morir a su mamá, su papá fue deportado a Guatemala. “No quería sentir lo que me estaba pasando, fue muy duro”, cuenta. Estuvo en la cárcel muchas veces, pero nunca más de seis meses. Perdió la custodia de su hijo. Al salir, a los 20 años, se encontró sola. Dice que vivió en la calle y no tenía trabajo ni familia cuando entró al programa A New Way of Life. Allí recibió alojamiento y apoyo emocional, que la ayudaron a continuar sus estudios y a recuperar a su hijo. “Cuando salí de la cárcel, mi primer obstáculo fue salir adelante sola, sin apoyo, además de superar el vicio que tenía. Sin este programa no sé dónde estaría ahorita. Podría estar muerta o en la cárcel. Allí me dieron todo el amor que no recibí de mis padres”. Se retiró del programa luego de casi dos años en él para casarse e iniciar estudios de Comunicación en la Universidad de California. “Estoy muy agradecida porque miro atrás y nunca imaginé estar donde estoy ahora”.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
