Cambiar Ciudad
Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: historias de resiliencia, dignidad y el camino para empezar de nuevo

Retratos de una nueva oportunidad reúne las imágenes y relatos de 23 hombres y mujeres latinos que, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos, iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida.
English version →

Univision picture
Por:Univision
El libro reúne las imágenes y relatos de hombres y mujeres que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad.
El libro reúne las imágenes y relatos de hombres y mujeres que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad.

Créditos:

Coordinación
Olivia Liendo
Ana María Carrano

Fotos
David Maris

Prefacio
Daniel Coronell

Textos
Olivia Liendo
Ana María Carrano

Investigación y edición de testimonios
Tamoa Calzadilla
Ana María Carrano
Olivia Liendo
María Gabriela Méndez

Diseño gráfico
Victoria Araujo

Corrección
Alessandra Hernández
Andrew Hillebrand

Retrato de David Maris
Roberto Mata

Este proyecto contó en 2019-2020 con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative.

Relacionados:
Retratos de una nueva oportunidadSegunda oportunidadprisiónRehabilitaciónPresos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD