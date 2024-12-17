Retratos de una nueva oportunidad: historias de resiliencia, dignidad y el camino para empezar de nuevo
Retratos de una nueva oportunidad reúne las imágenes y relatos de 23 hombres y mujeres latinos que, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos, iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida.
English version →
El libro reúne las imágenes y relatos de hombres y mujeres que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad.
Créditos:
Coordinación
Olivia Liendo
Ana María Carrano
Fotos
David Maris
Prefacio
Daniel Coronell
Textos
Olivia Liendo
Ana María Carrano
Investigación y edición de testimonios
Tamoa Calzadilla
Ana María Carrano
Olivia Liendo
María Gabriela Méndez
Diseño gráfico
Victoria Araujo
Corrección
Alessandra Hernández
Andrew Hillebrand
Retrato de David Maris
Roberto Mata
Este proyecto contó en 2019-2020 con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative.