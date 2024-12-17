Retratos de una nueva oportunidad: Rubén García

Pocos meses antes de salir en libertad en 2019, Rubén García escuchó a su hija decir que su mayor temor era que él volviera a consumir drogas o cometer un delito. Esas palabras lo impactaron. Ahora que está en libertad, cuando llega a verse en situaciones que lo pueden llevar a su estilo de vida previa, dice que puede escuchar la voz de su hija y eso le da fuerzas para mantenerse sobrio. Ella tenía cinco años cuando él fue sentenciado por primera vez. “Me enorgullece decir que nunca volveré a una prisión. No quiero ese estilo de vida”. García nació en Phoenix, Arizona, en 1975 y creció con su madre, de origen indígena y mexicano y con su padrastro, mexicano. Dice que tuvo la disposición para sanar heridas de la infancia que lo llenaban de odio y resentimiento durante su cuarta permanencia en prisión. Recibió varias clases de superación personal y llegó a ser instructor de algunas, en las que contaba su historia. “Empecé a aprender que las cosas que hacía antes no estaban bien”. Hoy trabaja como guardia de seguridad en un servicio médico comunitario que brinda acompañamiento a personas con problemas de adicción, en el mismo lugar donde fue paciente. “La recuperación es real. Sólo tienes que quererlo y trabajar para ello”.