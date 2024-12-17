Cambiar Ciudad
Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: Rubén García

Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.

Univision picture
Por:Univision
Ruben Garcia: “Me enorgullece decir que nunca volveré a una prisión"
Ruben Garcia: “Me enorgullece decir que nunca volveré a una prisión"
Imagen David Maris

“Soy afortunado. Es increíble estar en un lugar diferente a mi otro estilo de vida, irracional e impulsivo. Estoy bendecido en este momento. (...) Lo que me ayuda es apoyar a personas que están luchando con la adicción”.

PUBLICIDAD

Pocos meses antes de salir en libertad en 2019, Rubén García escuchó a su hija decir que su mayor temor era que él volviera a consumir drogas o cometer un delito. Esas palabras lo impactaron. Ahora que está en libertad, cuando llega a verse en situaciones que lo pueden llevar a su estilo de vida previa, dice que puede escuchar la voz de su hija y eso le da fuerzas para mantenerse sobrio. Ella tenía cinco años cuando él fue sentenciado por primera vez. “Me enorgullece decir que nunca volveré a una prisión. No quiero ese estilo de vida”. García nació en Phoenix, Arizona, en 1975 y creció con su madre, de origen indígena y mexicano y con su padrastro, mexicano. Dice que tuvo la disposición para sanar heridas de la infancia que lo llenaban de odio y resentimiento durante su cuarta permanencia en prisión. Recibió varias clases de superación personal y llegó a ser instructor de algunas, en las que contaba su historia. “Empecé a aprender que las cosas que hacía antes no estaban bien”. Hoy trabaja como guardia de seguridad en un servicio médico comunitario que brinda acompañamiento a personas con problemas de adicción, en el mismo lugar donde fue paciente. “La recuperación es real. Sólo tienes que quererlo y trabajar para ello”.

* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.


Ir a la página de inicio del libro Retratos de una nueva oportunidad.

Relacionados:
Retratos de una nueva oportunidadSegunda oportunidadprisionesCárcelRehabilitaciónPresos Derechos humanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD