Retratos de una nueva oportunidad: Rubén García
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Soy afortunado. Es increíble estar en un lugar diferente a mi otro estilo de vida, irracional e impulsivo. Estoy bendecido en este momento. (...) Lo que me ayuda es apoyar a personas que están luchando con la adicción”.
Pocos meses antes de salir en libertad en 2019, Rubén García escuchó a su hija decir que su mayor temor era que él volviera a consumir drogas o cometer un delito. Esas palabras lo impactaron. Ahora que está en libertad, cuando llega a verse en situaciones que lo pueden llevar a su estilo de vida previa, dice que puede escuchar la voz de su hija y eso le da fuerzas para mantenerse sobrio. Ella tenía cinco años cuando él fue sentenciado por primera vez. “Me enorgullece decir que nunca volveré a una prisión. No quiero ese estilo de vida”. García nació en Phoenix, Arizona, en 1975 y creció con su madre, de origen indígena y mexicano y con su padrastro, mexicano. Dice que tuvo la disposición para sanar heridas de la infancia que lo llenaban de odio y resentimiento durante su cuarta permanencia en prisión. Recibió varias clases de superación personal y llegó a ser instructor de algunas, en las que contaba su historia. “Empecé a aprender que las cosas que hacía antes no estaban bien”. Hoy trabaja como guardia de seguridad en un servicio médico comunitario que brinda acompañamiento a personas con problemas de adicción, en el mismo lugar donde fue paciente. “La recuperación es real. Sólo tienes que quererlo y trabajar para ello”.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
