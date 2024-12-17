Retratos de una nueva oportunidad: Manuel (Manny) Méndez

“Cuando estaba en la prisión, pintaba. El arte me sacaba del momento oscuro en el que estaba y me abría una puerta a la creatividad. Luego de salir, el arte me comenzó a llamar otra vez. Y eso fue una forma de terapia increíble. Me sentí más espiritual, fue una medicina. El arte me salvó”.

Manny Méndez salió de prisión en el año 2000, después de cumplir una sentencia de 11 años y medio. Llevaba tiempo sin consumir drogas, pero al estar en libertad, cayó de nuevo en la adicción. Los 12 años siguientes fueron duros. “Yo sé lo que es vivir en la calle sin tener donde dormir”, dice Méndez. “Lo más difícil fue cambiar el pensamiento y adquirir disciplina. Mi abuelo ha estado en prisión, mi papá ha estado en prisión”. Mientras cumplía su sentencia, el pastor de la organización The Lord’s Place le suministró materiales para pintar y allí comenzó un cambio. Cuando se vio frente frente a una audiencia de 400 personas para hablar de un cuadro decidió que ese sería el propósito de su vida. “Pinté no por hacer dinero sino porque me curaba y me daba una conexión con Dios”, dice Méndez. “Cuando doy una charla digo que no es un proceso fácil. Nada bueno viene fácil”. Méndez nació en La Habana, Cuba, en 1972 y vive en Estados Unidos desde 1980. Ahora desarrolla una carrera artística enfocada en ayudar a rehabilitar personas con adicción, escribió el libro From Revolution to Revelations, ha dirigido seis documentales sobre adicciones y organiza desde 2014 el festival de cine The Art of Recovery, en 44 Lake Worth, Florida.