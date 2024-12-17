Retratos de una nueva oportunidad: Legend Tarver

A las dos semanas de estar encarcelado, Legend Tarver supo que su novia, Amanda Santiago, estaba embarazada. “En la prisión estaba como en estado de shock, pero cuando recibí la noticia de mi hijo, entendí que ahora sí tenía que hacer un cambio”. De joven quería ser farmaceuta, pero descartó la idea después de su primer arresto. “No hay manera de trabajar como farmacéutico con un cargo por drogas, así que estudié Comunicación”. El mismo año en el que se graduaba de la Universidad Internacional de Florida (FIU), fue sentenciado a cuatro años de prisión. “Puede sonar como loco, pero me sentí libre en el momento que me encerraron. Estaba atrapado en lo que estaba haciendo”. Su tiempo se redujo a dos años al asistir al tribunal de tratamiento de drogas. Salió en 2017, a los 27 años. Se preparó como entrenador personal y ahora trabaja en un gimnasio. “Estoy haciendo mi nombre en el área del fitness y proveo dinero limpio a mi familia”. Junto a Amanda, ahora su esposa, está conformando la organización 300 Letters (300 cartas) para ayudar a personas que han estado encarceladas a restablecer los lazos familiares.