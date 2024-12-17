Retratos de una nueva oportunidad: Glennis (Chacha) Quiñones
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Todo es mejor acá afuera, pero todo es difícil. Buscar trabajo, buscar donde vivir. La primera semana que salí de prisión quería regresar. Yo no soy una mujer triste. Ahora disfruto mi libertad”.
Nacida en California en 1977, de familia puertorriqueña, ‘Chacha’ (como le gusta que la llamen) tuvo que reiniciar su vida a los 42 años de edad. Los últimos 10 estuvo entrando y saliendo de cárceles y prisiones por diferentes cargos menores. Al salir de prisión, comenzó a trabajar en Dragonfly, una tienda de objetos de segunda mano en la Calle Ocho de Miami, Florida, tras haber completado el programa Leap for Ladies, que ayuda a mujeres a prepararse para vivir en libertad. Un año y cuatro meses después de salir del correccional, su vida ya era otra: se casó y se fue a vivir con su esposo a Orlando y estaban trabajando juntos en una compañía propia de arreglo de casas. Con ellos vivía una de sus dos hijas y su madre 40 por temporadas. Su padre murió en prisión por covid-19, a 41 punto de terminar su sentencia de 25 años.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
