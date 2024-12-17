Retratos de una nueva oportunidad: Glennis (Chacha) Quiñones

Nacida en California en 1977, de familia puertorriqueña, ‘Chacha’ (como le gusta que la llamen) tuvo que reiniciar su vida a los 42 años de edad. Los últimos 10 estuvo entrando y saliendo de cárceles y prisiones por diferentes cargos menores. Al salir de prisión, comenzó a trabajar en Dragonfly, una tienda de objetos de segunda mano en la Calle Ocho de Miami, Florida, tras haber completado el programa Leap for Ladies, que ayuda a mujeres a prepararse para vivir en libertad. Un año y cuatro meses después de salir del correccional, su vida ya era otra: se casó y se fue a vivir con su esposo a Orlando y estaban trabajando juntos en una compañía propia de arreglo de casas. Con ellos vivía una de sus dos hijas y su madre 40 por temporadas. Su padre murió en prisión por covid-19, a 41 punto de terminar su sentencia de 25 años.