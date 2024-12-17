Retratos de una nueva oportunidad: Brenda López
Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.
“Aproveché mi tiempo en prisión: fui capaz de sanar, crecer y aprender. Ese tiempo me ayudó más que el tiempo que estuve afuera. Pude perdonarme a mí misma y perdonar a otros que me habían herido”.
Cuando la mamá de Brenda López murió, ella estaba en prisión cumpliendo su segunda condena, que fue de dos años y medio. La primera había sido de diez meses. Perder a su madre significó un cambio porque tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Aprovechó su tiempo en prisión para estudiar. Al salir, recibió apoyo de la fundación Bridge Prison Ministry, donde aprendió a lidiar con la soledad, la ira y el rencor. "Yo perdí a mi familia, perdí a mi mamá, perdí mi libertad; pero durante ese proceso, Dios me ayudó a recuperarme a mí misma y a mis hijos”, reflexiona. Ahora trabaja en un almacén, tiene licencia de conducir por primera vez en 12 años y logró un préstamo del banco. “Es la primera vez que todo lo que tengo es legal y no hay mejor sentimiento que saber de donde vengo y ver donde estoy ahora”.
* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.
