Retratos de una nueva oportunidad

Retratos de una nueva oportunidad: Amanda Santiago Tarver

Este testimonio es parte del libro Retratos de una nueva oportunidad, un proyecto que reúne las historias de 23 hombres y mujeres latinos que iniciaron el camino de reintegrarse en la sociedad y comenzar una nueva vida, tras haber estado en cárceles o prisiones en Estados Unidos.

Amanda Santiago Tarver
Amanda Santiago Tarver
Imagen David Maris

“Me tomó mucho tiempo aceptar y poder hablar de mi historia. Siento que esta experiencia me ha llevado a algo más grande de lo que soy y me ha puesto en una posición en la que puedo ayudar a mujeres como yo”.

“Nunca pensé que para mí fuera posible ir a prisión”, dice Amanda. “Mi novio [Legend Tarver, ahora su esposo] estaba involucrado en la venta de drogas y yo no sabía la gravedad de eso. ¿Cómo pude tomar las cosas tan a la ligera?”. En 2015, a las dos semanas de haber entrado en prisión, supo que estaba embarazada de su segundo hijo. Año y medio después, al salir y reencontrarse con su familia, logró recuperar su anterior trabajo en el consultorio de un cirujano plástico. “Mi jefe fue extremadamente comprensivo”. En 2019 fue becada por Univision y la Chan Zuckerberg Initiative como fellow para el proyecto Segunda Oportunidad. “Acepté mi pasado, 36 porque la única forma en la que puedes ayudar e impactar a otros 37 es siendo transparente. Ese fue un gran cambio”. Ahora dirige junto a su esposo la organización 300 Letters, para ayudar a reconstruir familias después del encarcelamiento.

* Los testimonios de Retratos de una nueva oportunidad fueron recogidos y editados por Ana María Carrano, María Gabriela Méndez, Olivia Liendo y Tamoa Calzadilla, bajo la coordinación de Olivia Liendo y Ana María Carrano.


Ir a la página de inicio del libro Retratos de una nueva oportunidad.

