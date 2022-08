7 medidas que ayudan a evitar un contagio con la viruela del mono

Más del 98% de los casos registrados hasta el momento ha ocurrido entre hombres que tienen sexo con hombres, sin embargo, las autoridades aclaran que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual y que cualquiera puede padecerla. También han advertido que no se debe discriminar un sector de la población por la enfermedad, lo cual no solo no es justo ni real si no que podría empeorar el brote, como pasó con el VIH, advirtió el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.