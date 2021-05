Vacuna de Pfizer para adolescentes: esto lo que tienes que saber

Y, aunque los niños han sido menos propensos a desarrollar una enfermedad grave, todavía pueden suponer un riesgo para las personas vulnerables que los rodean , ya que pueden no saber que son portadores del virus, como documentaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Sea lo que sea que aprendamos de los adultos", añadió Wurtz, "con los niños no será muy diferente".

No se sabe si esta aprobación provocará que las escuelas exijan la vacunación contra covid a los alumnos de K-12 que vuelvan a las aulas este otoño, advirtió Stager. No está claro si la ley federal permite a las autoridades estatales imponer una vacuna que aún no ha sido totalmente aprobada.