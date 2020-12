Una persona con covid-19 entra a la habitación: ¿En cuánto tiempo te contagia? Esta herramienta ayuda a calcularlo

¿Cuánto tiempo tendrías que estar en el mismo espacio que esa persona para contagiarte? Aunque no existen fórmulas exactas, los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) , Kasim Khan, Martin Bazant y John M Bush idearon una aplicación online que da una buena idea en función de distintas variables que influyen en la transmisión aérea del virus en espacios cerrados.

Para fines del rastreo de contactos, la agencia sanitaria establece que 15 minutos o más de interacción con alguien contagiado dentro de un lapso de 24 horas bastan para quedar expuestos al virus. Pero, evidentemente, la ecuación para determinar el riesgo es mucho más compleja : ¿Hubo o no uso de máscara? ¿Tosió o gritó esa persona? ¿Cómo era la ventilación del espacio ? Es ahí donde la herramienta creada por los investigadores del MIT y basada en cálculos de mecánica de fluidos, puede ser muy útil y, quizá no tanto a posteriori, sino más bien para evaluar el riesgo antes de someternos a distintas circunstancias sociales.

Cualquier persona puede usarla. Simplemente hay que llenar distintas categorías como tamaño del área, si hay o no ventilación mecánica, si están o no abiertas las ventanas, si las personas usan máscaras (en qué proporción y qué tipo) y cómo es el comportamiento en ese lugar (si se habla, susurra, se guarda silencio, etc). También permite especificar si se forma parte de los grupos de alto riesgo al covid-19, lo que reduce algo que llaman ‘tolerancia de riesgo’ y que se puede ajustar en esa plataforma. Además, hay algunos espacios ya predeterminados como un vagón de metro, una iglesia, una casa, un aula de clases y una cabina de avión entre otros.