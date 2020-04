Tu cerebro evolucionó para acumular suministros y avergonzar a los otros por hacer lo mismo

Como neurocientífica del comportamiento he estudiado conductas de acaparamiento por 25 años y puedo decir que todo esto es normal y era de esperarse. La gente se está comportando de la manera que la evolución nos ha programado.

Acaparando provisiones

La mayoría de los estadounidenses han tenido mucho por largo tiempo. Y la gente olvida que, no hace mucho, sobrevivir dependía de trabajar duramente todo el año para llenar bodegas subterráneas de modo de resistir al lago y frío invierno. Y aún así muchos morían.

Las similitudes entre el comportamiento de los humanos y el de estos animales no son solo analogías. Reflejan una capacidad profundamente arraigada de los cerebros que nos motiva a obtener y guardar bienes que puede que no estén presentes siempre. Sufrir del trastorno de acaparamiento, almacenar en una pandemia o esconder nueces en otoño son todos comportamientos motivados no tanto por la lógica o el cálculo sino, más bien, por un profundo impulso para sentirse más seguro.