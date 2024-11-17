¿Sientes dolor en las rodillas? Una experta nos dice qué lo causa y cómo aliviarlo

Las lesiones de rodilla son comunes en los atletas: representan el 41% de todas las lesiones atléticas. Pero las lesiones de rodilla no se limitan a los atletas competitivos. En nuestra vida cotidiana, un accidente o un movimiento rápido en la dirección equivocada puede lesionar la rodilla y requerir tratamiento médico. Una cuarta parte de la población adulta de todo el mundo experimenta dolor de rodilla cada año.

Como fisioterapeuta y especialista ortopédica certificada ayudo a pacientes de todas las edades con lesiones de rodilla y afecciones degenerativas.

Sus rodillas tienen un gran impacto en su movilidad y calidad de vida en general, por lo que es importante prevenir problemas de rodilla siempre que sea posible y abordar el dolor en estas articulaciones con tratamientos apropiados.

Rodillas sanas

Los huesos de la articulación de la rodilla consisten en el fémur, la tibia y la rótula. Como en todas las articulaciones sanas, el cartílago liso cubre las superficies de los huesos, formando las articulaciones y permitiendo un movimiento controlado.

Los músculos, ligamentos y tendones sostienen todavía más la articulación de la rodilla. El ligamento cruzado anterior, comúnmente conocido como LCA, y el ligamento cruzado posterior, o PCL, proporcionan estabilidad interna a la rodilla. Además, dos piezas duras de fibrocartílago, llamadas meniscos, se encuentran dentro de la articulación, proporcionando mayor estabilidad y absorción de impactos.

Todas estas estructuras trabajan juntas para permitir que la rodilla se mueva suavemente y sin dolor durante el movimiento diario, ya sea agachándose para recoger al gato de la familia o salir a correr.

Causas del dolor de rodilla

Dos de las principales causas de dolor de rodilla son la lesión aguda y la osteoartritis.

Los ligamentos como el LCA y el PCL pueden estresarse y desgarrarse cuando se produce una fuerza cortante entre el fémur y la tibia. Las lesiones del LCA a menudo ocurren cuando los atletas aterrizan torpemente sobre la rodilla o pivotan rápidamente sobre un pie plantado. Dependiendo de la gravedad de la lesión, estos pacientes pueden someterse a fisioterapia o pueden requerir cirugía para reparación o reemplazo.

Las lesiones de PCL son menos comunes. Ocurren cuando la tibia experimenta una fuerza posterior o hacia atrás. Este tipo de lesión es común en los accidentes automovilísticos cuando la rodilla golpea el tablero, o cuando los pacientes se caen hacia adelante al subir escaleras.

Los meniscos también pueden experimentar degeneración y desgarro por fuerzas excesivas, especialmente durante las actividades de soporte de peso. Este tipo de lesiones a menudo requiere rehabilitación a través de fisioterapia o cirugía.

El dolor de rodilla también puede ser el resultado de una lesión o uso excesivo de los músculos y tendones que rodean la rodilla, incluidos los cuádriceps, los isquiotibiales y el tendón de la rótula.

Tanto las lesiones como el uso excesivo de la rodilla pueden provocar cambios degenerativos en las superficies articulares, conocidos como osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad progresiva que puede provocar dolor, hinchazón y rigidez. Esta enfermedad afecta a las rodillas de más de 300 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de las veces en personas de 50 años o más. Los adultos estadounidenses tienen un 40% de posibilidades de desarrollar osteoartritis que afecta su vida diaria, siendo la rodilla la articulación más comúnmente afectada.

La edad también es un factor en el dolor de rodilla. La estructura y la función de tus articulaciones cambian a medida que envejeces. El cartílago comienza a descomponerse, su cuerpo produce menos líquido sinovial para lubricar sus articulaciones y la fuerza muscular y la flexibilidad disminuyen. Esto puede provocar un movimiento doloroso y restringido en la articulación.

Factores de riesgo

Hay algunos factores de riesgo para la osteoartritis de rodilla que no se pueden controlar, como la genética, la edad, el sexo y su historial de lesiones previas.

Afortunadamente hay varios factores de riesgo que se pueden controlar para evitar una predisposición al dolor de rodilla y a la osteoartritis específicamente. El primero es un peso excesivo. Según estudios entre 2017 y 2020, casi el 42% de todos los adultos estadounidenses son obesos. Esta obesidad es un factor de riesgo significativo para la diabetes y la osteoartritis y también puede desempeñar un papel en otras lesiones de rodilla.

La falta de actividad física es otro riesgo, y 1 de cada 5 adultos estadounidenses informa que está inactivo fuera de las tareas laborales. Esto puede resultar en menos soporte muscular para la rodilla y más presión en la propia articulación.

Una dieta inflamatoria también se suma al riesgo de dolor de rodilla por osteoartritis. La investigación muestra que la dieta estadounidense promedio, a menudo alta en azúcar y grasa y baja en fibra, puede conducir a cambios en el microbioma intestinal que contribuyen al dolor y la inflamación de la osteoartritis.

Prevenir el dolor de rodilla

Aumentar la actividad física es uno de los elementos clave para prevenir el dolor de rodilla. A menudo, la intervención de fisioterapia para pacientes con osteoartritis de rodilla se centra en fortalecer la rodilla para disminuir el dolor y apoyar la articulación durante el movimiento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos recomienda que los adultos pasen al menos de 150 a 300 minutos a la semana en intensidad moderada, o de 75 a 150 minutos a la semana en actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. Estas pautas no cambian para los adultos que ya tienen osteoartritis, aunque su ejercicio puede requerir menos actividades de soporte de peso, como nadar, andar en bicicleta o caminar.

La agencia también recomienda que todos los adultos hagan algún tipo de entrenamiento de resistencia al menos dos o más días a la semana. Los adultos con osteoartritis de rodilla se benefician particularmente de los ejercicios de fortalecimiento de los cuádriceps, como el levantamiento de piernas rectas.

Tratamientos para el dolor de rodilla

El tratamiento conservador del dolor de rodilla incluye medicamentos antiinflamatorios y analgésicos y fisioterapia.

El tratamiento médico para la osteoartritis de rodilla puede incluir inyecciones de cortisona para disminuir la inflamación o inyecciones de ácido hialurónico, que ayudan a lubricar la articulación. El alivio de estas intervenciones es a menudo temporal, ya que no detienen la progresión de la enfermedad. Pero pueden retrasar la necesidad de cirugía de uno a tres años en promedio, dependiendo del número de inyecciones.

La fisioterapia es generalmente una opción de tratamiento más duradera para el dolor de rodilla. El tratamiento de fisioterapia conduce a una reducción del dolor más sostenida y mejoras funcionales en comparación con el tratamiento de inyecciones de cortisona y algunas reparaciones del menisco.

Los pacientes con osteoartritis a menudo se benefician del reemplazo total de rodilla, una cirugía con una alta tasa de éxito y resultados duraderos.

Las intervenciones quirúrgicas para el dolor de rodilla incluyen la reparación, reemplazo o extirpación del LCA, PCL, menisco cartílago. Cuando los enfoques más conservadores fallan, los pacientes con osteoartritis pueden beneficiarse de un reemplazo parcial o total de rodilla para permitir un movimiento más sin dolor. En estos procedimientos, uno o ambos lados de la articulación de la rodilla son reemplazados por componentes de plástico o metal. Después, los pacientes asisten a la fisioterapia para ayudar en el retorno del rango de movimiento.

Aunque hay riesgos con cualquier cirugía, la mayoría de los pacientes que se someten a reemplazo de rodilla se benefician de una disminución del dolor y un aumento de la función, y el 90% de todos los reemplazos duran más de 15 años. Pero no todos los pacientes son candidatos para tales cirugías, ya que un resultado exitoso depende de la salud y el bienestar general del paciente.

Nuevos tratamientos en el horizonte

Los nuevos desarrollos para la osteoartritis de rodilla se centran en terapias menos invasivas. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un nuevo implante que actúa como amortiguador. Esto requiere un procedimiento mucho más simple que un reemplazo total de rodilla.

Otras intervenciones prometedoras incluyen la embolización de la rodilla, un procedimiento en el que se inyectan pequeñas partículas en las arterias cerca de la rodilla para disminuir el flujo sanguíneo a la zona y reducir la inflamación cerca de la articulación. Los investigadores también están buscando soluciones inyectables derivadas de los cuerpos humanos, como las proteínas ricas en plasma y las células grasas, para disminuir la inflamación y el dolor de la osteoartritis. Las células madre humanas y sus factores de crecimiento también muestran potencial para tratar la osteoartritis de rodilla mejorando potencialmente la atrofia muscular y reparando el cartílago.

Se necesita más investigación sobre estas nuevas intervenciones. Sin embargo, cualquier intervención que prometa detener o retrasar la osteoartritis es ciertamente alentadora para los millones de personas afectadas por esta enfermedad.

* Angie Brown-The Conversation, profesora Clínico Asociado de Fisioterapia, Universidad Quinnipiac

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original en inglés aquí.

