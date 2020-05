¿Tener o no tener hijos? El drama ante la incertidumbre causada por el coronavirus

“ No sé si es el tiempo indicado para quedar embarazada . Me da mucho miedo que pueda contagiarme en las visitas al hospital o en mis eventuales chequeos médicos”, argumenta Burbano, señalando que la pandemia les ha hecho repensar si en realidad quieren traer un bebé al mundo.

“Es frustrante encontrarse en esta situación, porque siempre hemos soñado con tener hijos y ahora esos sueños han quedado truncados y no sabemos hasta cuándo", dijo ella.

" Yo no quiero tener mi bebé sola en un hospital ", señaló Matilda Phillis, una enfermera de Charlotte, en Carolina del Norte, que sabe bien que ahora las regulaciones de salubridad no permiten que en muchas salas de partos puedan estar acompañadas por su parejas.

Phillis indicó que su trabajo como enfermera también la pondría en riesgo de contagio. Y es que a pesar de que no hay evidencia de que el covid-19 pueda transmitirse de la madre al bebé que lleva en su vientre, ella prefiere no correr el riesgo.

"Todos los días vemos información diferente con respecto al virus, porque aún nadie lo conoce totalmente. La cepa ha mutado ya varias veces y no podemos asegurar que deje de hacerlo . Yo prefiero esperar un tiempo para quedar en embarazo y no apresurarme y quizás tener una malformación del feto por una nueva mutación", dijo Phillis.

Las recomendaciones de expertos

De acuerdo a recomendaciones de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) , se debe por ahora suspender el inicio de nuevos ciclos de tratamiento, incluida la inducción de la ovulación, inseminaciones intrauterinas (IUI), fertilización in vitro (FIV) que incluye recuperaciones y transferencias de embriones congelados, así como la criopreservación de gametos no urgente.

"Esto no va a ser fácil para los pacientes con infertilidad y que requieran prácticas de atención reproductiva. Sabemos los sacrificios que los pacientes tienen que hacer para llevar a cabo sus tratamientos, pero con la información que tenemos y teniendo en cuenta que hay datos que aún no conocemos sobre el virus, suspender la atención no urgente de fertilidad es realmente el curso de acción más prudente en este momento ", dijo en el comunicado Ricardo Azziz, director ejecutivo de ARSM.