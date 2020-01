¿Sufres problemas de corazón? Cuidado con el consumo de marihuana

Esos dos millones de personas que consumen marihuana lo hacen tanto por uso recreacional como médico (por ejemplo, para tratar las náuseas y los vómitos asociados a la quimioterapia). La investigación, una revisión de estudios anteriores publicada el lunes en el Journal of the American College of Cardiology, sugiere que esta población debe extremar las precauciones ante este producto, cada vez más popular a medida que más estados legalizan su uso medicinal o recreativo.