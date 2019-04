¿Sirven para retrasar la vejez los medicamentos contra la diabetes y otras enfermedades? Algunos lo están probando

De hecho, es más fácil para los pacientes experimentar con los medicamentos, ya sea “off-label” o adquiridos ilegalmente de un proveedor extranjero, que para los investigadores iniciar ensayos clínicos que demuestren que funcionan en seres humanos. Aún no se han realizado ensayos clínicos rigurosos a gran escala para estudiar el proceso de envejecimiento . Hasta ahora, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no ha aprobado un tratamiento para retrasar el proceso de envejecimiento o las enfermedades relacionadas con la edad, resaltando preguntas sobre si la investigación puede demostrar un efecto general sobre el envejecimiento en lugar de solo sobre una enfermedad específica.

Ensayos costosos y pocas ganancias

"No hay ganancias", dijo Matt Kaeberlein , profesor de patología en la facultad de medicina de la Universidad de Washington, cuyo equipo recibió una subvención de $15 millones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para estudiar los efectos de la rapamicina en perros, pero ha destacado la falta de fondos para estudios en humanos. "Sin fines de lucro, no hay incentivo".

"Vamos a seguir intentando", dijo uno de los autores principales de la propuesta de metformina, Stephen Kritchevsky, codirector del Sticht Center for Healthy Aging and Alzheimer’s Prevention. "Estas cosas toman tiempo".

Extiende la vida de los animales

Alexander Fleming, ex funcionario de la FDA y defensor de la propuesta sobre la metformina, dijo que creía que era difícil para los reguladores y los financistas comprender que el envejecimiento se puede abordar como un todo, no solo una enfermedad a la vez.

Fleming, quien supervisó la controversial aprobación de la FDA de la metformina para la diabetes tipo 2, dijo que se podría argumentar que se podría aprobar un medicamento como la metformina para prevenir enfermedades relacionadas con la edad en lugar de solo tratarlas . Señala a las ahora ampliamente utilizadas estatinas , que fueron aprobadas para prevenir enfermedades del corazón. "Hay algún tipo de creencia de que la FDA no puede aprobar una terapia para reducir la progresión del envejecimiento o las afecciones relacionadas con la edad", dijo Fleming, un endocrinólogo. "Simplemente no es cierto".

Charlatanes

No obstante, Green dijo que planea seguir recetando estos medicamentos. Él estima que alrededor del 5% de sus pacientes son médicos. Otros tienen estudios en ciencias o están en la categoría de ingresos superiores. Según su sitio web, cobra $350 por una visita inicial y no acepta seguro. "Vuelan para verme en sus propios aviones", dijo.

Michael Slattery, quien ha sido VIH positivo desde 1983, dijo que está tomando ambos medicamentos porque es probable que el virus acorte su esperanza de vida. Hasta el momento, no ha notado ningún efecto secundario o beneficio. Sin embargo, su compañero, que también es VIH positivo, dejó de tomar rapamicina después de contraer infecciones renales. "Siento que no tengo nada más que perder", dijo Slattery, un consultor de biotecnología retirado.

Linda Mac Dougall, de 70 años, de Port Hueneme, California, dijo que participó en un pequeño estudio que no tenía un control de placebo. No está segura si tuvo algún efecto. "Realmente no he notado nada, pero eso no significa que no haya funcionado", dijo Mac Dougall, terapeuta masajista de adultos mayores. Dijo que tiene un poco más de confianza en la amplia gama de suplementos que toma, y agregó: "si vivo hasta los 110, lo sabremos".