Siete ejemplos de noticias falsas sobre el coronavirus que se comparten en redes sociales

Gran parte incluye teorías de conspiración infundadas, videos no verificados y un número falso de infecciones confirmadas. Estos son algunos ejemplos de noticias falsas difundidas en los últimos días:

No existe una “patente” de la vacuna del coronavirus

Como evidencia, las publicaciones enlazan a páginas para una patente en Google y Justia. Pero esa patente está relacionada con una forma de coronavirus que podría usarse potencialmente como una vacuna para prevenir enfermedades en aves y otros animales. Los científicos de Pirbright no trabajan actualmente en ningún coronavirus humano.

"No hay vacunas disponibles para ningún coronavirus y mucho menos el (Wuhan)", dijo a PolitiFact Amesh Adalja, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins.

No fue una farmacéutica la creadora del virus

La imagen que se compartió en Facebook y Twitter es un montaje que utiliza la fotografía de un hombre y la imagen de la cadena de noticias CNN. De esta forma hacen pasar a CNN como autora de dicha información, pero en realidad no fue publicada en su sitio oficial. La persona que aparece en la publicación es el YouTuber español Raúl Álvarez, mejor conocido como AuronPlay.

La imagen falsa del hospital para pacientes con coronavirus

Ingerir Solución Mineral Milagrosa no cura el virus

El agua salada no puede matar el virus

Pero la recomendación es falsa, pues el equipo de expertos dijo que la solución salina no "mataría" el nuevo virus e instó a las personas a no creer o compartir rumores en línea médicamente inexactos. La Organización Mundial de la Salud también le dijo a AFP que no había evidencia de que la solución salina protegiera contra la infección del nuevo coronavirus.