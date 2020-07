“Si no tenemos cuidado ocurrirá lo de siempre: los ingresos y el color de tu piel determinarán el acceso a los tratamientos”, exdirector de los CDC

No me sorprende, pero creo que debería ser inaceptable.

Hay un montón de razones por las que latinos y negros están siendo duramente golpeados durante la pandemia. Muchos son trabajadores esenciales que no pudieron acogerse al teletrabajo y tienen mayores riesgos de infectarse. Al principio de la pandemia, el foco era proteger a los sanitarios, y los demás quedaron más expuestos.

Latinos y negros tienen más probabilidades de ser trabajadores de bajos ingresos y no tener seguro de salud o permisos por enfermedad. Muchos de ellos se enfrentaron a la difícil decisión de poner comida en la mesa o ir a trabajar y ponerse a ellos mismos o su familia en riesgo. Muchas de estas razones se explican por un racismo estructural.

Al inicio de la pandemia, teníamos 28 millones de personas sin seguro de salud en EEUU, y esto afecta también más a los latinos. Los latinos y negros sufren más discriminación en la atención sanitaria, hasta el punto de que afecta su decisión de ir a ver o no al proveedor de salud.

El primer paso es asegurarnos de que los datos que recogemos contengan información de raza y etnia para saber qué grupos están sufriendo más. En algunas comunidades el riesgo es por exposición; en otras, hay que asegurarnos de que tienen acceso a cuidado de los niños y ancianos, una nutrición correcta, etc.

Así es. Si nos preguntamos, ¿podrá EEUU salir de esto? Cuando me lo pregunto miro a Europa y veo curvas de contagio que descienden dramáticamente en países con culturas y condiciones económicas muy diferentes. Si fuéramos capaces de unirnos como país y dar los pasos necesarios para tomar esto bajo control…

Como ex directivo de los CDC, ¿cuál es su visión sobre el manejo de la pandemia por esta administración?

Cuando trabajaba en los CDC tratábamos de ser muy imparciales y asegurarnos de que íbamos todos a una. Una de las maneras para conseguirlo era con la comunicación, y ruedas de prensa diarias. En esta pandemia, los CDC no están autorizados a hacer conferencias diarias. Las comunicaciones están lideradas por políticos, y esto contribuye a esta sensación de parcialidad, y el uso de la gravedad de la situación para los intereses partisanos. Esta es una situación muy peligrosa.

Es muy desafiante que haya mensajes en conflicto. Tienes políticos que menosprecian la gravedad de esta pandemia y no dan los pasos necesarios. Y enfrentan la economía y la salud pública, en lugar de tomar la salud pública como una vía para conseguir una recuperación económica sostenida.

En este escenario, llevar o no una máscara es una declaración política, pero esto no funciona.