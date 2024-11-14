Reducción en muertes por sobredosis en EEUU: ¿una tendencia irreversible?

Video “Parecía oxicodona, pero era puro fentanilo”: padre narra cómo perdió a su hijo por sobredosis

La tendencia a la baja en las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos parece haber continuado este año, lo que da a los expertos la esperanza de que el país esté viendo una mejora sostenida en la persistente epidemia en su consumo, especialmente de opiáceos.

Según los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicados el miércoles, hubo alrededor de 97,000 muertes por sobredosis en el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio.

Eso representa una reducción del 14% respecto de las 113,000 estimadas para el periodo de 12 meses anterior.

“Se trata de una reversión bastante sorprendente y rápida de las cifras de mortalidad por sobredosis de drogas”, dijo Brandon Marshall, investigador de la Universidad de Brown que estudia las tendencias de sobredosis.

Las tasas de muerte por sobredosis comenzaron a aumentar de manera constante en la década de 1990 debido a los analgésicos opioides, seguidas de oleadas de muertes ocasionadas por otros opioides como la heroína y, más recientemente, el fentanilo ilícito.

Los datos provisionales habían indicado un ligero descenso para 2023, y el recuento publicado el miércoles mostró que la tendencia a la baja se ha mantenido.

Por supuesto, ha habido momentos en los últimos años en que las muertes por sobredosis en Estados Unidos parecieron haberse estancado o incluso haber comenzado a disminuir, para luego volver a aumentar, señaló Marshall.

“Esto parece ser sustancial y sostenido”, dijo Marshall. “Creo que hay motivos reales para tener esperanzas”.

Expertos ven una combinación de factores en reducción de muertes por sobredosis

Los expertos no están seguros de las razones del descenso, pero citan una combinación de posibles factores.

Una de ellas es el covid-19. En los peores días de la pandemia, era difícil conseguir tratamiento para las adicciones y las personas estaban socialmente aisladas, sin nadie cerca que pudiera ayudarlas si sufrían una sobredosis.

“Durante la pandemia vimos un aumento tan meteórico en las muertes por sobredosis de drogas que es natural que veamos una disminución”, dijo Farida Ahmad del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC.

Aun así, las muertes por sobredosis son muy superiores a las que había al comienzo de la pandemia de covid-19.

Las cifras recientes podrían representar el fruto de años de esfuerzos para aumentar la disponibilidad de naloxona, un fármaco que revierte las sobredosis, y de tratamientos para la adicción como la buprenorfina, dijo Erin Winstanley, profesora de la Universidad de Pittsburgh que investiga las tendencias de sobredosis de drogas.

Marshall dijo que es probable que estos esfuerzos se estén apoyando con dinero proveniente de acuerdos extrajudiciales en demandas relacionadas con los opioides.

Las demandas han sido interpuestas por gobiernos estatales, locales y de comunidades de nativoestadounidenses contra fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias.

Los fondos de los acuerdos se han estado distribuyendo en pequeñas ciudades y grandes localidades de todo Estados Unidos, y algunas han comenzado a gastar el dinero en naloxona y otras medidas.

Algunos expertos se han preguntado sobre los cambios en el suministro de drogas. La xilacina, un sedante, se ha detectado cada vez más en el fentanilo fabricado ilegalmente, y los expertos están determinando exactamente cómo está afectando a las sobredosis.

Los CDC reportan menos muertes por sobredosis en 45 estados

Según los últimos datos de los CDC, los informes de muertes por sobredosis han disminuido en 45 estados. Se han producido aumentos en Alaska, Nevada, Oregón, Utah y Washington.

Las disminuciones más dramáticas se observaron en Carolina del Norte y Ohio, pero los funcionarios de los CDC advirtieron que era necesario ser cautelosos.

Algunas jurisdicciones han tenido demoras en la entrega de los registros de defunción a los estadísticos federales, en particular Carolina del Norte, donde las investigaciones de defunciones se han ralentizado debido a la falta de personal en la oficina del médico forense estatal.

Los CDC realizaron estimaciones para tratar de dar cuenta de los registros de defunción incompletos, pero la disminución en algunos lugares puede resultar en última instancia no tan dramática como sugieren las cifras iniciales.

Otra limitación de los datos provisionales es que no detallan lo que está sucediendo en los diferentes grupos de personas.

Investigaciones recientes señalaron que las muertes por sobredosis entre los afroestadounidenses y los nativoestadounidenses han aumentado desproporcionadamente.

“Realmente necesitamos más datos de los CDC para saber si estas disminuciones se están experimentando en todos los subgrupos étnicos raciales”, dijo Marshall.

El elevado número de muertes por sobredosis se convirtió durante las campañas en uno de los temas críticos impulsados por los candidatos de ambos partidos.

El republicano Donald Trump utilizó el tema para impulsar su agenda antiinmigrante al sostener que el fentanilo y otras drogas estaban siendo introducidas en enormes cantidades por la frontera entre México y Estados Unidos.

Trump incluso amenazó con bombardear a los carteles mexicanos, responsables de la producción del fentanilo que consumen los estadounidenses.

