Qué es el aceite de CBD y por qué estados como Texas o California están presionando para legalizarlo

Seguramente has escuchado acerca de él o hasta lo has probado. El boom del aceite de cannabidiol (CBD) ha hecho que se erija toda una industria a su alrededor que cada vez más maneja sumas millonarias de dinero. Ahora incluso cadenas como CVS y Walgreens han anunciado que venderán productos tópicos como cremas y ungüentos a base de esta sustancia. Pero, ¿es verdaderamente efectiva para tratar condiciones como la ansiedad problemas de sueño o dolores intensos? No hay nadie que lo afirme o lo niegue con seguridad. Hasta el momento, existe una carencia de estudios científicos confiables. Lo que sí se ha podido comprobar es que sirve para el tratamiento de desórdenes pediátricos severos como el Síndrome de Lennox Gastaut y el Síndrome de Drayet. El año pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) autorizó Epidiolex, el primer medicamento creado a base de CBD justamente para tratar ambas afecciones.