Puerto Rico, "superestrella" de la vacunación contra el covid-19 en EEUU. ¿A qué se debe este éxito?

Como no es un estado y no puede participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Puerto Rico también está menos apegado al discurso continental y a la polaridad entre demócratas y republicanos que mina la política de este país. "Prestan menos atención a la política del continente", escribió Jha en Twitter. "Todos sus partidos políticos apoyan activamente las vacunas. Y en general, la política y las vacunas no se entremezclan".