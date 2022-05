Las niñas cada vez llegan antes a la pubertad, algunas a los 6 años: ¿A qué se debe?

Por otro lado, las niñas cuyas madres tienen un historial de trastornos del estado de ánimo también parecen más propensas a alcanzar la pubertad antes de tiempo, al igual que las niñas que no viven con sus padres biológicos. Los factores relacionados con el estilo de vida, como la falta de actividad física, también se han relacionado con los cambios en el momento de la pubertad, de acuerdo con expertos consultados por el diario The New York Times.