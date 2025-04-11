Una mujer batió el récord de días viviendo con un riñón de cerdo. Tras 130 días, su organismo lo rechazó y hubo que extraerlo

Video Mujer de 53 años recibe un trasplante de riñón de un cerdo genéticamente modificado

A una mujer de Alabama que había vivido con un riñón de cerdo durante un tiempo récord de 130 días se le extrajo finalmente el órgano después de que su cuerpo comenzara a rechazarlo, por lo que volvió a someterse a diálisis.

Según anunciaron los médicos este viernes, Towana Looney se está recuperando bien de la cirugía de extirpación realizada el 4 de abril en NYU Langone Health y ha regresado a su hogar en Gadsden, Alabama.

En un comunicado, la mujer agradeció a sus médicos por “la oportunidad de ser parte de esta increíble investigación”.

"Aunque el resultado no es el que nadie quería, sé que aprendí mucho durante mis 130 días con un riñón de cerdo, y que esto puede ayudar e inspirar a muchos otros en su camino hacia la superación de la enfermedad renal", añadió Looney.

Los científicos están alterando genéticamente a los cerdos para que sus órganos se parezcan más a los humanos y así abordar la grave escasez de órganos humanos trasplantables.

Más de 100,000 personas están en la lista de trasplantes de Estados Unidos, de los que la mayoría necesita un riñón, y miles mueren esperando.

Antes del trasplante de Looney, solo otros cuatro estadounidenses habían recibido xenotrasplantes -como se le denomina a los trasplantes de órganos entre especies distintas- experimentales de órganos de cerdos modificados genéticamente: dos corazones y dos riñones, que no duraron más de dos meses.

Los receptores, quienes estaban gravemente enfermos antes de la cirugía, fallecieron.

Los investigadores están ahora probando estos trasplantes en pacientes un poco menos enfermos, como Looney.

¿Qué otros trasplantes de animal a humano han ocurrido recientemente?

Un hombre de New Hampshire que recibió un riñón de cerdo en enero evoluciona favorablemente y este verano comenzará un estudio riguroso sobre los trasplantes de riñón de cerdo.

Investigadores chinos también anunciaron recientemente un xenotrasplante de riñón exitoso.

Looney había estado en diálisis desde 2016 y no calificaba para un trasplante regular, ya que su organismo mostraba que podría rechazar un riñón humano.

Fue por ello que se valoró la opción de un riñón de cerdo y funcionó bien. Ella se llamó a sí misma “supermujer” y vivió más que nadie hasta ahora con un órgano de cerdo modificado genéticamente, desde que le hicieron el trasplante el 25 de noviembre. No fue hasta principios de abril que su cuerpo comenzó a rechazarlo.

El doctor Robert Montgomery, pionero de los xenotrasplantes de la Universidad de Nueva York y cirujano de Looney, dijo que se está investigando qué provocó ese rechazo. Tanto médicos como la paciente coincidieron en que sería menos peligroso extirpar el riñón de cerdo que intentar salvarlo con dosis más altas de medicamentos contra el rechazo.

"Hicimos lo más seguro", dijo Montgomery a la agencia AP. "Ella no está peor que antes (del xenotrasplante) y diría que está mejor porque tuvo este descanso de cuatro meses y medio de la diálisis".

¿Qué pudo ocasionar el rechazo del riñón de cerdo en el caso de Looney?

Poco antes de que comenzara el rechazo, Looney había sufrido una infección relacionada con su anterior periodo de diálisis y sus medicamentos inmunosupresores contra el rechazo se redujeron ligeramente, dijo Montgomery.

Al mismo tiempo, su sistema inmunológico se estaba reactivando después del trasplante. Es posible que esos factores se hayan combinado para dañar el nuevo riñón, afirmó.

El rechazo también es un riesgo común después de los trasplantes de órganos humanos y, en ocasiones, le cuesta a los pacientes el nuevo órgano.

Los médicos se enfrentan a un acto de equilibrio al controlar el sistema inmunológico de los pacientes lo suficiente como para preservar el nuevo órgano y, al mismo tiempo, permitirles combatir las infecciones.

El desafío aún mayor es el de los xenotrasplantes. Si bien estos órganos de los cerdos han sido alterados para ayudar a prevenir el rechazo inmediato, los pacientes aún necesitan medicamentos inmunosupresores.

No está claro qué medicamentos son mejores para prevenir diferentes formas posteriores de rechazo, dijo el doctor Tatsuo Kawai del Hospital General de Massachusetts, otro pionero de los xenotrasplantes. Diferentes grupos de investigación están utilizando diferentes combinaciones, afirmó.

"Cuando tengamos más experiencia, sabremos qué tipo de inmunosupresión es realmente necesaria para los xenotrasplantes", dijo Kawa a la AP.

Montgomery dijo que la experiencia de Looney ofrece importantes lecciones para el próximo ensayo clínico.

