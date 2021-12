Por qué los piojos siguen acechando a pesar del distanciamiento social

El piojo de la cabeza no es conocido por su fortaleza o destreza atlética. Los adultos no pueden sobrevivir más de uno o dos días sin tomar sangre. Sus huevos no pueden eclosionar sin el calor de una cabeza humana y morirán dentro de una semana sin esas condiciones acogedoras. Estos insectos no pueden saltar ni volar, solo gatear. Lo único a favor del piojo de la cabeza son sus garras altamente especializadas, desarrolladas para engancharse al cabello humano.