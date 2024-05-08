Panera anuncia que dejará de servir sus polémicas 'Charged Sips' tras demandas por su alto contenido de cafeína

Video Nueva demanda contra Panera Bread tras la muerte de un hombre que consumió una de sus limonadas

Panera Bread anunció el martes que va a retirar sus bebidas 'Charged Sips', que estuvieron vinculadas a al menos dos demandas de muerte por negligencia, debido a su alto contenido de cafeína.

Panera no aclaró si las polémicas bebidas se suspenderían debido a las demandas o a cuestiones salud, y tampoco especificó el cronograma para retirarlas de las tiendas. La compañía dijo que está introduciendo nuevas bebidas bajas en azúcar y cafeína después de escuchar las sugerencias de los clientes.

La empresa con sede en St. Louis, Missouri, presentó 'Charged Sips' en la primavera de 2022. Las bebidas con sabor a frutas contienen entre 155 y 302 miligramos de cafeína. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), la típica taza de café de 8 onzas contiene 95 miligramos de cafeína, y una lata de 16 onzas de Monster Energy contiene 160 miligramos.

Para Panera, estas bebidas ayudaron a satisfacer la creciente demanda de los clientes de bebidas naturales con beneficios funcionales, como aumentar la energía o la inmunidad. 'Charged Sips' contiene cafeína derivada del guaraná, un extracto de planta que se utiliza a menudo en bebidas energéticas, y extracto de café verde.

Las demandas contra Panera por las bebidas cargadas

Pero en octubre pasado, la familia de Sarah Katz, una estudiante de 21 años de la Universidad de Pennsylvania con una enfermedad cardíaca, presentó una demanda por muerte por negligencia contra Panera. Katz murió en septiembre de 2022 después de beber una limonada cargada.

Luego, en diciembre pasado, la familia de un hombre de Florida presentó una demanda por negligencia y muerte por negligencia contra Panera.

En ese caso, la familia dijo que David Brown, de 46 años, sufrió un paro cardíaco y murió el 9 de octubre después de beber tres limonadas cargadas en su Panera local. La familia de Brown dijo que el hombre padecía de presión arterial alta y no tomaba bebidas energéticas, pero creía que las 'Charged Sips' eran seguras, porque no se anunciaban como bebidas energéticas.

La demanda dice que Brown había pedido al menos siete limonadas Charged durante un período de dos semanas antes de morir.

El menú en línea de Panera ahora incluye el texto “Consuma con moderación. No recomendado para niños, personas sensibles a la cafeína, mujeres embarazadas o en período de lactancia. No está claro cuándo se agregó.