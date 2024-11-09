Estas son las nuevas recomendaciones de la American Stroke Association para prevenir un accidente cerebrovascular

Video Signos de advertencia de que alguien podría estar sufriendo un ataque o derrame cerebral

La mayoría de los accidentes cerebrovasculares podrían prevenirse, según nuevas directrices destinadas a ayudar a las personas y a sus médicos a lograr precisamente eso.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los accidentes cerebrovasculares fueron la cuarta causa de muerte en Estados Unidos en 2023, y más de medio millón de estadounidenses sufren un accidente cerebrovascular (ACV) cada año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hasta el 80% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir con una mejor nutrición, ejercicio e identificación de los factores de riesgo.

Las nuevas directrices son las primeras en ser elaboradas por la American Stroke Association, una división de la American Heart Association en una década.

Estos lineamientos incluyen recomendaciones para personas y médicos que reflejan una mejor comprensión de quienes sufren accidentes cerebrovasculares y por qué, junto con nuevos medicamentos que pueden ayudar a reducir el riesgo.

La buena noticia es que la mejor manera de reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular es también la mejor manera de reducir el riesgo de sufrir una serie de problemas de salud: seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y no fumar.

La mala noticia es que no siempre es tan fácil mantener estos hábitos.

El doctor Sean Duke, médico especialista en accidentes cerebrovasculares del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, culpa a los malos hábitos que mantienen a la gente sedentaria y comiendo mal, como los teléfonos celulares y la comida barata y poco saludable.

“ Nuestro mundo está en nuestra contra”, dijo.

¿Qué es un accidente cerebrovascular?

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del cerebro o si se rompe un vaso sanguíneo del cerebro.

Esto priva al cerebro de oxígeno, lo que puede causar daño cerebral que puede derivar en dificultad para pensar, hablar y caminar, o incluso la muerte.

Cómo una alimentación saludable puede reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

Según la Asociación del Corazón, comer de manera saludable puede ayudar a controlar varios factores que aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluidos el colesterol alto, el nivel alto de azúcar en la sangre y la obesidad.

PUBLICIDAD

La organización recomienda alimentos de la llamada dieta mediterránea, como frutas, verduras, cereales integrales y aceite de oliva, que pueden ayudar a mantener bajos los niveles de colesterol.

También sugiere limitar la carne roja y otras fuentes de grasas saturadas y, en su lugar, obtener proteínas de legumbres, frutos secos, aves, pescado y mariscos.

Además sugiere limitar los alimentos altamente procesados y los alimentos y bebidas con mucha azúcar agregada. Esto también puede reducir su ingesta de calorías, lo que ayuda a mantener el peso bajo control.

Mover el cuerpo puede ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares

Levantarse y caminar al menos 10 minutos al día puede reducir “drásticamente” el riesgo de accidentes cerebrovasculares, afirmó la doctora Cheryl Bushnell, neuróloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, que formó parte del grupo que elaboró las nuevas pautas.

Entre los muchos beneficios que trae, el ejercicio regular puede ayudar a reducir la presión arterial, un importante factor de riesgo de accidente cerebrovascular.

La Asociación del Corazón recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa -o alguna combinación- por semana.

La forma en que lo hagas no importa tanto, dicen los expertos: ve al gimnasio, sal a caminar o corre por tu vecindario o usa cintas de correr o máquinas de step en casa.

Nuevos lineamientos incluyen medicamentos sugeridos contra la obesidad, un factor de riesgo

La dieta y el ejercicio pueden ayudar a controlar el peso, otro factor de riesgo importante para los accidentes cerebrovasculares.

PUBLICIDAD

Pero autoridades reguladoras han aprobado una nueva clase de medicamentos que pueden reducir drásticamente el peso, lo que proporciona nuevas herramientas para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular desde la última actualización de las directrices.

Las directrices ahora recomiendan que los médicos consideren recetar estos medicamentos, incluidos los que se venden bajo las marcas Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound a personas con obesidad o diabetes.

Pero aunque estos medicamentos pueden ayudar, las personas aún necesitan comer bien y hacer ejercicio, advierte el Dr. Fadi Nahab, experto en accidentes cerebrovasculares del Hospital Universitario Emory.

Las pautas ayudan a los médicos a identificar a las personas que podrían tener mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares

Las nuevas directrices recomiendan por primera vez que los médicos examinen a los pacientes para detectar otros factores que podrían aumentar el riesgo de sufrir un ACV, como el sexo y el género, y factores no médicos como la estabilidad económica, el acceso a la atención médica, la discriminación y el racismo.

Por ejemplo, el riesgo de sufrir un primer ACV es casi el doble para los adultos afroestadounidenses en Estados Unidos que para los adultos blancos, según los CDC.

También los derrames cerebrales se encuentran entre las principales causas de muerte entre los hispanos. Según un estudio reciente, dos de cada diez hispanos no están familiarizados con los síntomas de un derrame cerebral.

" Si alguien no tiene seguro o no puede ir al consultorio de un médico por problemas de transporte o no puede faltar al trabajo para recibir atención médica... todas estas son cosas que pueden afectar la capacidad de prevenir un accidente cerebrovascular", dijo Bushnell.

PUBLICIDAD

Los médicos pueden indicarle recursos para obtener atención médica o alimentos de bajo costo y pueden dar ideas sobre cómo mantenerse activo sin gastar una fortuna en una membresía en un gimnasio.

Las directrices ahora también recomiendan que los médicos examinen las condiciones que podrían aumentar el riesgo de una mujer de sufrir un accidente cerebrovascular, como la presión arterial alta durante el embarazo o la menopausia temprana.

¿Cómo sé si estoy sufriendo un derrame cerebral y qué debo hacer?

Tres de los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen debilidad en la cara, debilidad en los brazos y dificultad para hablar.

Y el tiempo es importante, porque el daño cerebral puede ocurrir rápidamente y el daño puede ser limitado si un derrame cerebral se trata rápidamente.

Los expertos en accidentes cerebrovasculares han acuñado un acrónimo para ayudarlo a recordar: FAST. F de face (cara), A de arm (brazo), S de speech (habla) y T de time (tiempo).

Si cree que usted o un ser querido podría estar sufriendo un derrame cerebral, llame al 911 de inmediato.

Mira también: