"No pongas en riesgo a tu familia, ponte las máscaras": el desgarrador video que grabó una madre antes de morir de covid-19

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días cuando nos despertamos. Por favor, no ponga en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena. Ponte las máscaras. No salgas si no es necesario ", dijo. “He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos. Extraño a mi esposo… Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo sabré ", dice Montoya mientras jadea para respirar.