Los Ángeles extiende restricciones de movimiento por el covid-19 e impide estacionarse en las playas

El alcalde recordó a las personas que sigan practicando el distanciamiento social y se mantengan al menos seis pies de distancia de los demás y exhortó a las personas a que no tomen riesgos con su salud.

“Si vemos a un grupo de personas jugando basquetbol o futbol, los policías les pedirán respetuosamente que lo que hacen es ilegal”, dijo. “Si no hacen caso, entonces les daremos una infracción”.

Aumenta el número de contagios y muertes

“A mí, como alcalde, solamente me informaron del hospital de esa muerte; por leyes de privacidad no me dieron detalles”, dijo la alcaldesa Aidé Castro, a Univision Noticias.