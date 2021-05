Estiman que Los Ángeles alcanzará la inmunidad colectiva en julio: ¿Es posible?

De este modo, se detiene la cadena de transmisión. Aquellas sin inmunidad -como por ahora lo son los niños pequeños o aquellas que todavía no se vacunan- quedarían indirectamente protegidas.

Hay indicios de que la transmisión del coronavirus se ha reducido en California que atravesó un grave repunte en el invierno: todas estas personas que enfermaron del covid-19 ya tienen algo de inmunidad, aunque no tan sólida como la que proporcionan las vacunas (de ahí a que los expertos insistan en que todos los adultos deben vacunarse).

Local versus nacional

Hasta ahora se ha hablado de la inmunidad colectiva como una meta nacional, pero, tal y como advierte un reportaje de The New York Times , en un país tan grande como EEUU, se hace cuesta arriba.

“La transmisión de la enfermedad es local”, insiste a ese medio el epidemiólogo Marc Lipsitch, aclarando que “si el promedio nacional de vacunación es del 95% en el país, pero 70% en un pequeño pueblo, al virus no le importa: se esparcirá por ese pequeño pueblo”.

Es decir: la inmunidad de rebaño puede variar. “La inmunidad colectiva para un vecindario adinerado puede ser X, pero luego vas a un vecindario muy denso que queda a una cuadra y es 10X”, explica a The New York Times el virólogo David Morens.

“No alcanzaremos la inmunidad colectiva como país o como estado o incluso como ciudad hasta que haya suficiente inmunidad en la población como un todo” , insiste a The New York Times , Lauren Ancel Meyers, del consorcio de modelos del covid-19 de la Universidad de Texas en Austin.

En pocas palabras: todos estaremos en riesgo mientras haya otros en riesgo. Y el condado de LA no será la excepción. Sin embargo, esto no implica a que no podamos derrotar al coronavirus.