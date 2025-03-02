Influencers promueven pruebas médicas en las redes sociales que pueden ser innecesarias y hacer más daño que bien

Video Australia aprueba una ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 16 años

Cuando Kim Kardashian publicó en Instagram que se había hecho una resonancia magnética de cuerpo completo dijo con entusiasmo que la prueba puede “salvar vidas”, debido a que detecta enfermedades en las primeras etapas, antes de que aparezcan los síntomas. Lo que Kardashian no dijo fue que no hay evidencia de que esta costosa exploración pueda traer beneficios para las personas sanas.

Tampoco mencionó que puede conllevar daños, incluyendo diagnósticos innecesarios y tratamientos inadecuados.

Con esta publicación en mente, queríamos explorar lo que los influencers están diciendo en sus redes sobre algunas pruebas médicas.

En un nuevo estudio publicado en JAMA Network Open analizamos casi 1,000 publicaciones de Instagram y TikTok sobre cinco pruebas médicas populares que pueden hacer más daño que bien a las personas sanas, incluida la resonancia magnética de cuerpo completo.

Descubrimos que la abrumadora mayoría de estas publicaciones eran completamente engañosas.

Cinco pruebas controversiales

Antes de entrar en detalles sobre lo que encontramos, un poco sobre las cinco pruebas incluidas en nuestro estudio.

Si bien estas pruebas pueden ser valiosas para algunas personas, las cinco conllevan el riesgo de lo que en la jerga médica se cataloga como un 'sobrediagnóstico' para personas generalmente sanas. El 'sobrediagnóstico' es el diagnóstico de una afección que nunca habría causado síntomas o problemas. Conduce entonces a un tratamiento considerado innecesario, que puede causar efectos secundarios y estrés para la persona, y desperdiciar recursos para el sistema de salud.

Este es un problema mundial que se debe en parte a que las personas sanas se realizan pruebas como estas. A menudo, se promocionan bajo el disfraz de detección temprana, como una forma de 'tomar el control' de su salud. Pero la mayoría de las personas sanas simplemente no las necesitan.

Estas son las cinco pruebas que analizamos:

La resonancia magnética de cuerpo completo afirma detectar hasta 500 afecciones, incluido el cáncer. Sin embargo, no hay ningún beneficio demostrado de la exploración para personas sanas y existe un riesgo real de tratamiento innecesario debido a diagnósticos de 'falsa alarma'.

La prueba del 'temporizador' (conocida técnicamente como AMH) se suele promocionar falsamente como una prueba de fertilidad para mujeres sanas. Si bien puede ser beneficiosa para las mujeres en el entorno de una clínica de fertilidad, no puede predecir de manera confiable la posibilidad de que una mujer conciba o comience la menopausia. Sin embargo, los resultados bajos pueden aumentar el miedo y la ansiedad, y conducir a tratamientos de fertilidad innecesarios y costosos.

Las pruebas de sangre para la detección temprana de múltiples cánceres se están comercializando intensamente como el “santo grial de la detección del cáncer”, con afirmaciones de que pueden detectar más de 50 cánceres. En realidad, los ensayos clínicos aún están muy lejos de terminar. Todavía no hay evidencia sólida de que los beneficios superen los daños de los diagnósticos de cáncer innecesarios.

La prueba del microbioma intestinal de las heces promete “bienestar” a través de la detección temprana de muchas afecciones, desde flatulencia hasta depresión, nuevamente sin buena evidencia de beneficio. También existe la preocupación de que los resultados de las pruebas puedan conducir a un desperdicio de recursos.

Las pruebas de testosterona en hombres sanos no están respaldadas por ninguna evidencia de alta calidad, y existe la preocupación de que la publicidad directa al consumidor lleve a los hombres a hacerse pruebas y tomar terapia de reemplazo de testosterona innecesariamente. El uso de la terapia de reemplazo de testosterona conlleva su propio riesgo de posibles daños, y la seguridad a largo plazo en relación con las enfermedades cardíacas y la mortalidad aún se desconoce en gran medida.

Lo que encontramos

Junto con un grupo internacional de investigadores de la salud, analizamos 982 publicaciones relacionadas con las pruebas anteriores en Instagram y TikTok. Las publicaciones que analizamos provenían de personas influyentes y titulares de cuentas con al menos 1,000 seguidores, algunos con algunos millones de seguidores. Los creadores de las publicaciones que incluimos tenían un total cercano a los 200 millones de seguidores.

Incluso descontando los bots, esa es una cantidad enorme de influencia (y probablemente tampoco refleja su alcance real a los no seguidores).

La gran mayoría de las publicaciones eran engañosas y ni siquiera mencionaban la posibilidad de daño derivado de realizar una de estas pruebas. Descubrimos que:

El 87% de las publicaciones mencionaba los beneficios de la prueba, mientras que solo el 15% mencionaba los posibles daños.

Solo el 6% de las publicaciones mencionaba el riesgo de 'sobrediagnóstico'.

Solo el 6% de las publicaciones hablaba de alguna evidencia científica, mientras que el 34% de las publicaciones usaba historias personales para promocionar la prueba.

El 68% de los influencers y titulares de cuentas tenían intereses financieros en la promoción de la prueba (por ejemplo, una asociación, colaboración, patrocinio o venta para su propio beneficio de alguna manera).

Un análisis más detallado reveló que los médicos eran ligeramente más equilibrados en sus publicaciones. Era más probable que mencionaran los daños de la prueba y menos probable que tuvieran un tono fuertemente promocional.

Como todos los estudios, el nuestro tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, no analizamos los comentarios relacionados con las publicaciones. Estos pueden brindar más información sobre la información que se proporciona sobre estas pruebas y cómo las perciben los usuarios de las redes sociales.

No obstante, nuestros hallazgos se suman al creciente conjunto de evidencia que muestra que la información médica engañosa está muy extendida en las redes sociales.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Los expertos han propuesto una serie de soluciones, incluidas estrategias de desmentido previo, que implican educar de forma proactiva al público sobre las técnicas de desinformación más habituales.

Sin embargo, este tipo de soluciones suelen poner la responsabilidad en manos de los individuos. Y con toda la información que hay en las redes sociales para navegar, es una tarea difícil, incluso para las personas con conocimientos adecuados sobre salud.

Lo que se necesita con urgencia es una regulación más estricta para evitar que se cree y comparta información engañosa. Esto es especialmente importante dado que las plataformas de redes sociales, como Instagram, están dejando de lado la verificación de datos.

Mientras tanto, recuerde que si la información sobre pruebas médicas promocionadas por influencers parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

* Brooke Nickel investigadora líder emergente del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica, Universidad de Sydney, Australia.

** Joshua Zadro investigador líder emergente del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica, Salud Musculoesquelética de Sídney, Universidad de Sídney, Australia.

*** Ray Moynihan profesor adjunto, Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina, Universidad de Bond, Australia.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

