Esto es lo que sabemos hasta ahora de la reinfección por coronavirus

¿Cómo funciona la inmunidad?

Cuando nos infectamos con un patógeno, nuestro sistema inmunitario reacciona rápidamente para tratar de contener la amenaza y minimizar cualquier daño. Nuestra primera línea de defensa corresponde a las células inmunes, conocidas como células innatas. Normalmente estas células no bastan para eliminar la amenaza, y es aquí donde el hecho de poseer una respuesta inmunitaria más flexible y “adaptativa” entra en juego: hablo de los linfocitos .

Dado que se puede medir la presencia de anticuerpos en sangre, a menudo se usa este dato para determinar hasta qué punto un sistema inmunitario está ofreciendo una respuesta adecuada y adaptativa. A medida que pasa el tiempo, nuestros niveles de anticuerpos en sangre van descendiendo. Sin embargo, esto no quiere decir que perdamos por completo la protección, pues retenemos algunos linfocitos que saben cómo hacer frente a la amenaza (nuestras células de memoria). Las células de memoria tienen una vida notablemente larga, patrullan por nuestro cuerpo y están listas para pasar a la acción cuando es necesario.

La función de las vacunas es crear células de memoria sin desencadenar una infección potencialmente letal. En un mundo ideal sería relativamente fácil crear inmunidad, pero no siempre se trata de un proceso sencillo.

Por supuesto que los niveles de anticuerpos no son el único indicador de inmunidad y no nos dicen nada sobre los linfocitos T o sobre nuestras células de memoria. Dado que estructuralmente el virus causante de la covid-19 es similar al del SARS , quizá quepa ser más optimista acerca de la duración de la respuesta inmunitaria… aunque eso solo se sabrá con el tiempo. De este modo, ¿hasta qué punto deberían preocuparnos las informaciones sobre casos de reinfección?

¿Hasta qué punto debería preocuparme?

El puñado de casos confirmados de reinfección de la covid-19 no implican necesariamente que tales pacientes no hayan generado inmunidad. Detrás de algunos de estos casos podría haber habido problemas con los tests, de tal forma que el virus podría haber sido detectado después de la infección y la recuperación. Los test detectan ARN viral (el material genético del virus). Y el ARN viral, aun cuando ya no puede provocar infecciones, puede quedarse en el cuerpo del paciente incluso después de que éste haya superado la enfermedad.