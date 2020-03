¿Es perjudicial tomar ibuprofeno para el covid-19? ¿Mejor usar paracetamol?: te explicamos

En estos días han estado circulando mensajes que exhortan a no tomar antiinflamatorios como ibuprofeno en casos de covid-19, una teoría de la que se hizo eco nada menos que el primer ministro de Francia, Olivier Véran, esta semana en su cuenta de Twitter.

“Mejor usen acetaminofén (paracetamol)”, recalcó en esa plataforma alegando que los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno empeoran los síntomas.

La comunidad científica no tardó en reaccionar. Poco después, la Organización Mundial de la Salud dijo no estar al tanto de que hubiera evidencia de que los pacientes con covid-19 no debieran usar el ibuprofeno.



La Agencia Europea de Medicina (EMA) también escribió en un comunicado que “actualmente no hay evidencia que establezca una conexión entre el uso de ibuprofeno y empeoramiento de covid-19”.

¿De dónde entonces sacó Verán esa idea? De una carta publicada en The Lancet en la que los autores conjeturan que ciertos fármacos -incluyendo el ibuprofeno- aumentan el número de receptores ACE2 en la superficie de las células, que son los que usa el nuevo coronavirus para infectarlas y, por tanto, pueden aumentar la vulnerabilidad ante el virus.

Pero Michele Barry, directora del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Standford, explica a The New York Times que no hay ninguna investigación que confirme esa teoría. “Todo es anecdótico y fake news de esas anécdotas”, recalca.

Carlos del Río, profesor de enfermedades infecciosas del departamento de Medicina de la Universidad de Emory, concuerda: “Creo que en Francia están equivocados de prohibir el uso del ibuprofeno basados en data limitada”, aclara a NPR.

Ni uno, ni el otro



Aun así, hay otras razones para limitar el uso del ibuprofeno e incluso el de otros medicamentos como el acetaminofén para bajar la fiebre ante cuadros virales.

El uso a largo plazo de antinflamatorios está asociado a problemas renales y estos medicamentos están contraindicados en personas que toman anticoagulantes. En pacientes con infecciones que tengan potencial de generar daño renal, el acetaminofén es la primera opción.

La temperatura alta es una manera que tiene el organismo para defenderse de las infecciones: el sistema inmune funciona mejor cuando la temperatura corporal está elevada.

Hay estudios que demuestran que cuando la gente baja la fiebre, sea con antiinflamatorios como el ibuprofeno o analgésicos como el acetaminofén, sus síntomas pueden durar más.

Esto no quiere decir que a veces no sea necesario tomarlos y que haya que evitarlos a toda costa. También hay ciertos riesgos en dejar que una fiebre corra su curso. Una fiebre demasiado alta es peligrosa para mujeres embarazadas, bebés o personas con condiciones cardiovasculares y ciertamente bastante incómoda para quien la padece.

Entonces, ¿qué hacer si sube la fiebre?

Deja que la fiebre haga su trabajo, recomienda a The New York Times Marguerite Neill, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Brown, lo que -aclara- no quiere decir que “una dosis de un antiinflamatorio cuando la fiebre está en 103 o 104 esté mal”.

“Simplemente no los tomes si la fiebre está baja”, aclara a ese medio.

Según un instructivo de la Universidad de Harvard, “en vista de que a algunos doctores les preocupa el efecto de los antinflamatorios quizá podría ser prudente escoger primero acetaminofén, pero si no puedes tomarlo o ya tomaste la dosis máxima diaria y necesitas alivio, no necesariamente tienes que evitar el ibuprofeno”.