Entrevista con Jane García, directora de la clínica La Raza: una luchadora por la salud inmigrante, en las clínicas y en las cortes

Luego llegué a La Clínica y realmente me fascinó lo que estaban haciendo. Me encantó de lo que se trataba este movimiento: era sobre justicia social.

- ¿Por qué cree que es importante que todos tengan acceso a una atención médica integral, independientemente de su estatus migratorio?

Solo brindando servicios a todos podemos tener un verdadero impacto. Cuando llega la temporada de gripe, no te preguntan sobre tu estatus migratorio. Nos corresponde a todos mantener sanas a todas nuestras comunidades y proporcionar acceso al nivel más básico para evitar la sala de emergencias. Mi hija es enfermera de urgencias y me dice: "Mamá, no sabes cuántas personas usan la sala de emergencias de manera inapropiada". Y eso es porque no tienen acceso a nada más. Esa es su atención primaria.