"Doctor, quiero ser como mi 'selfie'"

El autorretrato y la construcción de la identidad

Las fotografías y las redes sociales

Filtros y retoques

Lo peligroso no son las herramientas fotográficas, o las imágenes, sino el uso que se hace de ellas . Los filtros neuronales de Photoshop son muy interesantes, pero cuando se dejan en manos de la Inteligencia Artificial pueden estar afectando peligrosamente a la percepción de lo que es “normal”, algo que se ha denunciado en aplicaciones como Snapchat por filtros tan cuestionables como uno bautizado Bob Marley o los que blanquean la piel .

Cirugía estética y modificación corporal

Por ejemplo, Henry Rodríguez , un tatuador que se ha realizado (según sus propias palabras ) alrededor de 15 “modificaciones extremas”, que él atribuye a un “modificador” y no a un cirujano, para parecerse a Red Skull , un supervillano de Marvel.

Cuando la cirugía plástica no es medicina

En este contexto es importante aclarar que no todas las intervenciones están realizadas por cirujanos cualificados y que no toda intervención es cirugía plástica o estética.

Cuando el uso de técnicas de cirugía estética no está indicado, ni se da en un entorno seguro, pero se emplea igualmente por causas económicas, no puede hablarse de medicina. De hecho, un buen cirujano ha de saber decir no.