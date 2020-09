Denuncian que una mujer recibió un diagnóstico de covid-19 seis meses después de morir por otra causa

"No entiendo cómo pueden decirle a alguien que ni siquiera está viva que tiene covid-19", dijo al medio local KHOU-11 .

"Han pasado seis meses, casi siete, desde que ella murió. No se estaban haciendo pruebas en ese momento. Y en su certificado de defunción estaba establecida la causa de muerte y no fue covid-19. Fue COPD (enfermedad pulmonar crónica obstructiva)", explicó el hijo.

"Llamé al departamento de salud esta mañana (el 3 de septiembre) para preguntarles qué pasó (...) Ella (la mujer que le contestó el teléfono) se disculpó por el error, me dijo que no podía darme ninguna información hasta que llegara el supervisor. No volvieron a llamarme", explicó al medio local. La respuesta le hizo cuestionar las estadísticas del condado pues incluían a su mamá.