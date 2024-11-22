Qué hay detrás del creciente rechazo al uso de hongos psicodélicos en Oregon

Los defensores de la legalización de las drogas en su momento elogiaron a Oregon como un líder progresista cuando se convirtió en el primero del país en legalizar el uso terapéutico de la psilocibina, el compuesto que se encuentra en los hongos psicodélicos.

Pero cuatro años después, los votantes de una lista cada vez mayor de sus ciudades prohibieron la sustancia.

Cuatro ciudades, que abarcan los suburbios de Portland y pueblos rurales y costeros, agregaron a sus reglamentaciones una serie de prohibiciones en contra de ese compuesto, que es ilegal a nivel federal. Las prohibiciones fueron avaladas por los votantes el 5 de noviembre.

Una docena de otras comunidades que aprobaron moratorias contra el compuesto de dos años en 2022, votaron en esta elección para que las restricciones fueran permanentes.

La crisis del fentanilo puso a prueba la postura a favor de la de liberalización de las drogas, según expertos

A raíz de la crisis del fentanilo, el rechazo a las medidas de liberalización de las drogas en Oregon y en estados de todo el país en estas elecciones hace que algunos expertos se pregunten si los votantes están reconsiderando su apetito por dichas políticas.

En Massachusetts, por ejemplo, los votantes rechazaron una medida que habría permitido a los residentes mayores de 21 años cultivar y consumir drogas psicodélicas a base de plantas en determinadas circunstancias.

Los tres estados que tenían medidas para legalizar la marihuana recreativa votaron en contra.

Los votantes de Oregon, en particular, parecen haber cambiado su postura anteriormente liberar sobre el consumo de las drogas.

Una ley aprobada por los votantes hace cuatro años que despenalizaba la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, incluidas heroína y metanfetamina, fue revocada por la legislatura estatal a principios de este año.

La revocación ocurrió después de un acalorado debate sobre si desempeñó un papel en un aumento en el consumo público de drogas y en muertes por sobredosis.

" Quizás el hecho de que el péndulo de la reforma de la política de drogas parezca estar volviendo a la prohibición sea parte de una tendencia más amplia hacia una preferencia por la 'ley y el orden' entre los votantes estadounidenses", dijo Josh Hardman, fundador de Psychedelics Alpha, una firma consultora enfocada en la investigación de sustancias psicodélicas.

"Oregón, específicamente, ha sido promocionado como un ejemplo de políticas liberales sobre drogas que salieron mal”, sostuvo.

A pesar de las prohibiciones locales , la psilocibina sigue siendo accesible en más de 30 centros autorizados que abarcan las ciudades más pobladas del estado, como Portland , y un puñado de pueblos pequeños. Algunos condados rurales también votaron a favor de permanecer en el programa.

Sin embargo, el acceso a la psilocibina terapéutica se complica aún más por los altos costos: una sesión puede suponer hasta 2,000 dólares de bolsillo. Esto se debe en gran medida a que los propietarios y facilitadores de centros tienen que traspasar los gastos de licencia a los consumidores para mantenerse a flote.

MJ Wilt, que acaba de abrir un centro con licencia en Gresham, un suburbio de Portland, gastó decenas de miles de dólares de sus propios ahorros para obtener la licencia y establecer su centro. Ha sido difícil, dijo, porque su propia experiencia con la psilocibina cambió su vida para mejor y quiere llevar esa experiencia a otros.

" El costo del programa ha sido astronómico y no es accesible para personas de todo el espectro socioeconómico", dijo Wilt. "Ciertamente no es la fuente de ingresos que la gente piensa o pensaba que iba a ser".

En 2020, aproximadamente el 56% de los votantes de Oregón aprobaron la Medida 109, que permitía la fabricación y el uso terapéutico controlado de psilocibina en instalaciones autorizadas para mayores de 21 años.

Pero la medida permitió a los condados y ciudades votar para optar por no participar, lo que resultó en una complicada telaraña de regulaciones en todo el estado.

Para aumentar la complejidad, algunas ciudades han votado a favor de permitir la psilocibina a pesar de estar en condados que la prohibieron, ya que las ciudades controlan las tierras incorporadas dentro de sus fronteras, mientras que los condados controlan las tierras no incorporadas.

La telaraña regulatoria se parece a la que existe en torno a la ley del cannabis. En la mitad de los 24 estados que han legalizado el cannabis recreativo, incluido Oregón, las localidades pueden optar por no participar en la mayoría de los tipos de negocios de cannabis, según Kate Bryan, especialista en políticas de justicia penal y civil de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

En 2022, Colorado se convirtió en el único otro estado que legalizó la psilocibina para uso terapéutico.

Comenzará a aceptar solicitudes de licencia para “centros de curación” a finales de diciembre, dijo en un correo electrónico un portavoz de la división de medicina natural del estado. La ley permite a las localidades adoptar ciertas regulaciones sobre cómo funcionan los centros, pero no les permite prohibirlos por completo.

Otras ciudades han votado a favor de despenalizar la psilocibina

Varias ciudades de todo el país también han votado a favor de despenalizar la psilocibina, lo que significa que una persona no puede ser arrestada ni procesada por poseer cantidades limitadas de alucinógenos de origen vegetal.

La psilocibina, que se encuentra en varias especies de hongos, puede provocar horas de vívidas alucinaciones. Los pueblos indígenas lo han utilizado en rituales curativos y los científicos están explorando si puede ayudar a tratar la depresión, la adicción y el trastorno de estrés postraumático.

Investigadores y veteranos militares se encuentran entre los que han abogado por el estudio de la sustancia para uso terapéutico.

Kat Thompson, fundadora y directora ejecutiva de Fractal Soul, un centro de psilocibina autorizado en Beaverton, un suburbio de Portland, dijo que su centro ha atendido a 400 personas en su primer año y que la “gran mayoría” ha tenido resultados positivos.

Muchos vienen buscando ayuda para la depresión, la ansiedad, el trauma y la adicción después de años de intentar psicoterapia y medicamentos , dijo, mientras que otros vienen para procesar el dolor o explorar su espiritualidad.

Pero dijo que la falta de conciencia pública sobre el programa de psilocibina del estado ha llevado a muchos a confundirlo con la Medida 110, la medida electoral que también fue aprobada en 2020 y que despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de drogas.

La fallida implementación de la ley, también la primera de su tipo en el país, y el aumento de las muertes por sobredosis en medio de la crisis del fentanilo alimentaron una reacción que llevó a los legisladores estatales a dar marcha atrás a principios de este año.

" De hecho, recibimos muchas llamadas de personas que habían reservado sesiones con nosotros y que se enteraron de la reversión de 110 y pensaron que eso significaba que estábamos cerrando", dijo Thompson. “Así que tuvimos que explicar y educar al público que la Medida 110 en realidad trataba solo de la despenalización para uso personal. No tiene nada que ver con el modelo terapéutico profesional”.

Algunas personas también confunden el modelo del centro de psilocibina con los dispensarios de cannabis. En los dispensarios, la gente compra cannabis y sale para consumirlo en otro lugar.

Mientras tanto, las personas que quieran usar psilocibina deben consumirla en un centro de servicio autorizado bajo la supervisión de un facilitador autorizado que se la administra y permanece con ellos durante el viaje, dijo Thompson.

“Esto es esencialmente una clínica de salud mental donde hay alguien aquí todo el día con nosotros”, dijo. "En general, es extremadamente seguro".

De las más de 16,000 dosis que se han administrado desde que se abrió el primer centro autorizado en junio de 2023, el personal de dichos centros llamó al 911 o llevó a un paciente a un hospital cinco veces, confirmó un portavoz de la Autoridad de Salud de Oregon en un correo electrónico.

Según las cifras más recientes de la agencia, hay aproximadamente 350 facilitadores autorizados y una docena de fabricantes de psilocibina en el estado.

Joe Buck, alcalde de Lake Oswego, un suburbio de Portland que acaba de aprobar una prohibición de la psilocibina, dijo que no le sorprendió el resultado, a pesar de que la mayoría de los residentes de la ciudad apoyaron la Medida 109 en 2020.

"Oregon realmente no ha hecho un gran trabajo en la gestión de su política de drogas", afirmó. "Así que puedo entender cómo algunas personas pueden desconfiar de las promesas que ahora se hacen en torno a la psilocibina".

Pero una mayor investigación sobre la psilocibina, afirmó, podría cambiar la perspectiva de los votantes en el futuro.

"Realmente depende de los líderes estatales, de los líderes del gobierno federal, hacer funcionar estos medicamentos a través de un buen sistema que genere confianza en la comunidad".

