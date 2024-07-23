¿Es necesario esperar un rato después de comer antes de entrar al agua? Esto dice un experto

Video Riesgos de medicamentos como Ozempic para bajar de peso: estas son las posibles consecuencias a corto y largo plazo

¿Tus padres no te dejaban tirararte a la piscina inmediatamente después de comer? Estaban equivocados.

En la mayoría de los casos, no es necesario esperar al menos 30 minutos después de comer para nadar, dicen los médicos.

Esa vieja advertencia surge de la preocupación de que las personas puedan ahogarse o tener complicaciones porque la sangre se les desvíe hacia sus estómagos llenos en lugar de hacia sus músculos.

En realidad, las personas todavía tienen mucha sangre fluyendo hacia sus músculos después de comer, dijo a la AP el doctor Matthew Badgett de la Clínica Cleveland. Badgett, exnadador en la escuela secundaria, solía comer un par de plátanos y beber un poco de agua o Gatorade antes de competir.

Le preocupa que la vieja advertencia pueda causar complicaciones. Es importante calmar la sed antes de nadar, especialmente en los días soleados. Las personas a menudo no se dan cuenta de que aún pueden deshidratarse, lo que puede provocar calambres musculares.

"Sudamos cuando estamos en el agua, simplemente no apreciamos la pérdida de agua", explicó.

¿Qué evitar antes de nadar?

Saltar a la piscina o al océano después de comer no es gran cosa para la natación recreativa, pero las personas que planean nadar o hacer ejercicio fuerte es mejor que dejen que la comida se digiera para evitar calambres, tal como esperarían antes de correr.

Además, nadar después de tomarse unas cuantas cervezas es arriesgado. Las personas tienden a ser más temerarias, menos coordinadas y propensas a tomar malas decisiones cuando nadan después de consumir alcohol. Todos esos factores pueden causar problemas al lidiar con fuertes corrientes o mareas oceánicas en la playa este verano.

"Simplemente no vas a ser tan inteligente", dijo Badgett.

