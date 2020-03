Qué podría tomar EEUU de la agresiva estrategia de China contra el coronavirus

No obstante, una medida que no ha sido adoptada en EEUU es el silencio y la desinformación que se vivió en el inicio de los contagios en China. Los Centros para el Control de Enfermedades han estado siguiendo de cerca el número de casos y su ubicación, y el gobierno ha tomado medidas relativamente rápidas. China, por su parte, no parecía tomar acciones anticipadas y preventivas.