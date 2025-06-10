FDA ordena retiro de huevos por brote de salmonela en 7 estados de EEUU

Video Atención padres: sacan del mercado bolsas de comida para bebés por riesgo de contaminación con plomo

Un brote de salmonela vinculado a un gran retiro de huevos del mercado ha afectado a decenas de personas en siete estados de las regiones oeste y centro-norte de Estados Unidos, informaron el sábado autoridades federales de salud.

La empresa August Egg Company retiró alrededor de 1.7 millones de huevos de las variedades marrones orgánicos y marrones de gallinas de pastoreo libre distribuidos a supermercados entre febrero y mayo debido a la posibilidad de que contengan salmonela, según un anuncio publicado el viernes en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Al menos 79 personas en 7 estados han contraído una cepa de salmonela que se vinculó a los huevos, y 21 personas han sido hospitalizadas, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los huevos fueron retirados de tiendas en nueve estados

El retiro se produjo en Arizona, California, Illinois, Indiana, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Washington y Wyoming. En los sitios web de la FDA y los CDC se puede encontrar una lista de marcas y códigos de las plantas impactadas por la orden de retiro de las tiendas.

Entre los síntomas de la intoxicación por salmonela están la diarrea, fiebre, vómitos severos, deshidratación y calambres estomacales. La mayoría de las personas que se enferman se recuperan en una semana.

Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes pueden requerir hospitalización.

Los CDC aconsejan a las personas que desechen los huevos retirados o los devuelvan a la tienda donde los compraron. Los consumidores también deben lavar y desinfectar cualquier superficie que haya estado en contacto con esos productos.

Con información de The Associated Press.

