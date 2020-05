50 libras menos tras 6 semanas conectado a un respirador: la dramática transformación de un sobreviviente del virus

"Estaba tan débil, es una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono, era tan pesado. No podía tipear porque mis manos temblaban mucho" .

Pensó que por el simple hecho de estar en buena forma y no tener condiciones preexistentes, estaría bien, pero no fue así. A principios de marzo fue a un festival en Miami, en el que al menos 38 personas luego dieron positivo para el virus, indica un artículo de FoxNews.



Sabía que el coronavirus estaba circulando, pero se confió. "En ese momento no había restricciones (...) No pensé que era tan serio (...) Pensé que era lo suficientemente joven para que no me afectara. Sé que muchos piensan eso", cuenta en entrevista con BuzzFeedNews.