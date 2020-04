Para muchos pacientes con covid-19, la pesadilla no termina al salir de cuidados intensivos

Todos nos hemos conmovido con las fotos o videos que circulan por estos días en las redes sociales. Médicos y enfermeros aplauden mientras alguien que estuvo en terapia intensiva por el covid-19 , sale victorioso del hospital. Las probabilidades no juegan a favor de estos pacientes con Síndrome Respiratorio Agudo Severo que deben ser conectados a un respirador artificial : data de EEUU, China e Italia indica que la mitad de ellos muere.

Sobrevivir es apenas el comienzo de una larga recuperación que puede tardar meses o años. Muchos nunca vuelven a ser completamente los mismos. “ Desafortunadamente con frecuencia, esa persona que mejora y logra ser desconectada del respirador artificial, no es la misma que era al momento de ser conectada”, dice a NPR Amy Bellinghausen, neumonóloga y médico de atención crítica de la Universidad de California en San Diego.

Este lado oscuro de los milagros de la medicina moderna tiene un nombre: síndrome post terapia intensiva y abarca un amplio rango de síntomas palpables y no palpables a simple vista que también varían de grado según la persona.

“Me tardo en pensar las palabras”

Para David Williams, quien salió del hospital de veteranos en Little Rock entre aplausos luego de estar conectado a un respirador artificial durante 8 días por el covid-19, vino acompañado de debilidad muscular hasta el punto de necesitar una andadera para desplazarse.

Aunque la causa específica del síndrome en cuestión no está del todo clara, se cree que este es consecuencia de una combinación de problemas de oxigenación, de los sedantes usados, toxicidad originada por los problemas renales o simplemente el resultado de estar al borde de la muerte.

Algunos sufren delirios muy perturbadores. “Tuve un paciente que me dijo que estuvo semi consciente todo el tiempo y creía que las enfermeras estaban poniendo culebras venenosas en sus brazos” , cuenta Bellinghausen a NBC .

Más tiempo, más secuelas

Mientras más tiempo se pase conectado a un respirador bajo sedación, mayor es el riesgo de efectos secundarios, lo que complica todavía más el panorama para los pacientes con el covid-19 ya que suelen estar entre dos y tres semanas -si es que no más- allí.

Otra agravante de la pandemia es el aislamiento total que enfrentan estos pacientes. En sus breves momentos de lucidez solamente ven personas cubiertas de pies a cabeza en trajes protectores y no cuentan con el apoyo físico de sus seres queridos.

Durante su delirio, Jeri Sharp, quien estuvo internado en cuidados intensivos por complicaciones de la gripe h1n1 en 2016, encontró consuelo en una voz familiar que le decía: ‘Jeri, está bien, está bien’”, cuenta a The Atlantic . Era la de su madre quien estaba al pie de su cama en la habitación de terapia intensiva.

“Quienes están en cuidados críticos necesitan tener a humanos alrededor que los calibren, los toquen, los miren a los ojos y los hagan entender lo que ocurre, pero eso es algo que los pacientes con covid-19 no tendrán porque están en aislamiento”, explica a NBC Wesley Ely, profesor de medicina crítica de la Universidad de Vanderbilt.

Una ilusión peligrosa

Recalcan que el impacto a largo plazo no sólo afecta la salud de estas personas, sino también a la sociedad en su conjunto. Un tercio de los pacientes que sufre este síndrome no regresa a la fuerza laboral y otro tercio no vuelve al mismo trabajo que tenía. “Al menos 25% de estos pacientes experimentan una dramática pérdida de independencia y quieren asistencia hasta un año después de su paso por cuidados críticos lo que impone retos a sus cuidadores”, explican.