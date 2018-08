La FDA alerta contra peligrosos efectos secundarios de artículos para el rejuvenecimiento vaginal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) había aprobado el uso de estos artículos para usos ginecológicos específicos, como la destrucción de tejido vaginal precanceroso o la eliminación de verrugas genitales, pero no había dado el visto bueno a su utilización para síntomas relacionados con la menopausia , la incontinencia urinaria o la función sexual .

“El marketing engañoso de tratamientos que no se han probado no solo pueden causar heridas sino también impedir que algunas pacientes accedan a terapias apropiadas y reconocidas”, dijo el comisionado de la FDA Scott Gottlieb en un comunicado emitido el lunes. “Estos productos conllevan serios riesgos y no hay pruebas suficientes que apoyen su uso para estos fines. Estamos seriamente preocupados, las mujeres pueden resultar perjudicadas”.